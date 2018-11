Aggasztóan lassul a nap- és szélenergia terjedése Európában

A megújuló energiaforrások aránya a teljes energiamixen belül 17,4 százalékra nőtt az előző évi 17 százalékról 2017-ben az EU-ban - derül ki az EEA hétfőn közölt előzetes adataiból. A lassulás részben azzal függ össze, hogy a teljes fogyasztás 2015-től ismét növekszik - a jelentés e téren kiemeli a szállítási ágazatot -, és 2017-ben is ez volt a helyzet az előzetes adatok szerint. Az előrelépés ezért különösen kevéssé volt kielégítő a szállítási ágazatban elérendő 10 százalékos megújuló részarány tekintetében.A célkitűzés értelmében az EU 2020-ra 20 százalékos megújuló részarányt érne el a teljes energiafogyasztáson belül, továbbá 20 százalékkal mérsékelné üvegházgáz-kibocsátását 1990-hez képest, illetve 20 százalékkal javítaná energiahatékonyságát, de ez utóbbi célkitűzés jogilag nem kötelező a tagállamokra nézve.Az EU új, 2030-as energia- és klímapolitikai céljai jelenleg is véglegesítés alatt vannak, amelyek keretében új szén-dioxid-kibocsátás célokat határoznak meg a személyautók számára, de a teherautók emisszióját is csökkentenék. Az Európai Bizottság a terv szerint szerdán prezentálja új 2050-es forgatókönyveit, köztük egy zéróemissziós szcenáriót is, amely az évszázad közepére nullára csökkentené az EU üvegházgáz-kibocsátását.