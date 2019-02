Aki kevesebbet keres, rosszabb levegőt is szív

EEA

A közúti és légi forgalom tervezésekor a lég- és zajszennyezési szempont fokozottabb figyelembe vétele, például autómentes városi övezetek kialakításával.

Bizonyos háztartási tüzelőanyagok használatának betiltása, mint például a széné. Ennek a lépésnek azonban együtt kell járnia a tisztább fűtési megoldások kialakításához a szegényebb háztartásoknak nyújtandó támogatásokkal.

Zajvédő falak és egyéb megoldások alkalmazása, különösen a gyerekekre tekintettel.

A hő- és hideghullámokkal szembeni sérülékenyebb társadalmi rétegek számára speciális intézkedések kidolgozása.

Zöldfelületek területének és arányának növelése, különösen a városi területeken.

Miközben összességében az európai környezeti minőség javuló tendenciát mutat, bizonyos régiók és bizonyos társadalmi rétegek továbbra is aránytalanul nagy veszélynek vannak kitéve például a lég- vagy éppen zajszennyezettségnek - áll az EEA jelentésében A szervezet szerint ezért célzott akciókra van szükség a szegények, idősek és gyerekek környezetszennyezéssel szembeni fokozott védelme érdekében, különösen Európa keleti és déli régióiban. Így Magyarországon is, amelyet más kelet- és dél-európai országokkal együtt például az átlagosnál jóval nagyobb szállópor- (PM2,5) és talajközeli-ózon szennyezés jellemez. A jelentés rámutat, ezen országokban a jövedelmek és a képzettség alacsonyabb, a munkanélküliségi ráták pedig magasabbak az európai átlagnál. A dél- és délkelet-európai államok az extrém magas hőmérsékletnek is jobban ki vannak téve.Az uniós ügynökség szerint egyebek mellett a következő lépésekkel érdemi javulást lehetne elérni:Címlapkép: shutterstock