Alaposan visszavágta bioüzemanyagos érdekeltségét Soros György

A milliárdos üzletember, illetve alapkezelője, a Soros Fund Management több mint 50 százalékkal csökkentette az Archer-Daniels-Midland (ADM) mezőgazdasági óriásban felépített érdekeltségét. Ennek eredményeképpen 2018 utolsó negyedévének végén ADM-részvényállománya már csak 325 ezer darab volt, szemben az előző negyed végi 720 ezerrel - számolt be a Bloomberg Az egyik legnagyobb tengerentúli bioüzemanyag-gyártó, az ADM februárban a várakozásoktól elmaradó negyedik negyedéves pénzügyi jelentést tett közzé. Az eredményt jelentős részben a kínai kereslet eltűnése húzta le, amely viszont az amerikai-kínai kereskedelmi háború következménye.A Washington által kivetett importvámokra válaszul ugyanis Peking megtorló vámokat és adókat vetett ki egyebek mellett az amerikai agráráruk széles körére, az üzemanyag-adalékokat pedig - így az etanolt is - 70 százalékos tarifával sújtotta. Mindez érezhetően visszavetette az Egyesült Államok mezőgazdasági termékeinek keresletét. Az alapanyagul elsősorban kukoricát használó amerikai etanol-ágazatot különösen érzékenyen érintette a kereskedelmi háború.A 70 százalékos importvám kivetése ellenére az amerikai etanoltermelőknek továbbra is megvan a lehetőségük arra, hogy tarifamentesen juttassák be terméküket Kínába. A helyi, Kína és az ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) által kötött megállapodás értelmében ugyanis az etanol vámmentesen vihető be Kínába, amennyiben legalább 40 százalékban Ázsiában gyártott etanol van belekeverve.A jelek szerint pedig az amerikai etanol egy része, ha kerülőúton is, de továbbra is megtalálja az utat a kínai piacra - hívja fel a figyelmet a Reuters . A kínai 70 százalékos tarifa bevezetését követően jelentősebb mennyiségű, mintegy 88 ezer tonna amerikai etanol érkezett Malajziába tavaly június és november között, miután a korábbi években az ide irányuló amerikai etanol-export elhanyagolható volt. Ezután viszont Malajzia hirtelen ismét jelentősebb tételt, 69 ezer tonna etanolt exportált Kínába, márpedig Malajzia a megelőző három évben nem szállított érdemi mennyiségű etanolt Kínába.