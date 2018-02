Az autóipar mintájára változhat az energiaszektor szabályozása

Az egymással kommunikáló eszközök, az előre beállított algoritmusok, valamint az okos mérőeszközök lehetővé tették, hogy külső beavatkozás nélkül optimalizálni lehessen a megtermelt és elfogyasztott energia mennyiségét. Képzeljük el, hogy mindezt egy központi vezérlőegység szabályozza helyettünk, ami irányítja az eszközeink működését, közvetlen kapcsolatban áll az elektromos hálózattal és folyamatosan monitorozza a piacot, így a legoptimálisabb áron táplálja vissza az általunk termelt energiatöbbletet. Ezt a koncepciót nevezzük okos otthonnak, ami az egyik lehetséges jövőképet megtestesítő okos hálózat legkisebb egységének tekinthető. Az okos házak úgynevezett mikro-hálózatokba tömörülve képesek a közösen megtermelt energiát a köztük fennálló keresleti és kínálati viszonyoknak megfelelően elosztani, miközben részt vesznek a mikro-hálózaton kívüli nyilvános hálózat egyensúlyának fenntartásában. Az okos hálózat szereplői és eszközei a folyamatos és közvetlen kommunikáció, valamint a hálózati igényeknek megfelelő azonnali reakciók révén képesek folyamatosan fenntartani a hálózat biztonságát és egyensúlyát, havária esetén pedig elszigetelni az érintett alhálózatot. Ezen felül, a közvetlen kommunikációban rejlő lehetőségek kiaknázásának terén változást hozhat a - ma már janus arcúnak tűnő - kriptovaluták működését biztosító úgynevezett blockchain rendszerek adaptálása is.Egy 2016-ban felállított kísérletben 10 háztartást kötöttek össze Brooklynban, amelyek az okos mérőeszközök és a blockchain technológia segítségével egymás között, autonóm módon értékesítették a fel nem használt villamos energiát. A kísérlet sikerének lelkét a blockchain 2.0-án alapuló smart contracts, azaz okos szerződések alkalmazása jelentette, amelynek segítéségével az egyszerű feltételeken alapuló kapcsolatokat külső beavatkozás nélkül, automatikusan képes teljesíteni a rendszer. A technológia rendszeresítése esetén a piacon egyénileg, azonnal kötött mikro-tranzakciókkal, bármely más piaci szereplőtől, így akár egy másik "fogyasztótól" is lehet majd közvetlenül szolgáltatást vásárolni. A blockchain technológiának azonban vannak árnyoldalai, amelyek kezdenek kirajzolódni. Ahogy arra többek között a Bitcoin működése rámutatott, a láncok létrehozása, az úgynevezett bányászat, iszonyatos mértékű erőforrást igényel, ami becslések szerint a tavalyi évben felért egy közepes ország teljes energiafogyasztásával. Az ilyen jellegű erőforrás felhasználás nem biztos, hogy összhangban áll az éppen átalakuló energiaszektor által követendő trendekkel.A jövőt illetően biztosat állítani felelőtlenség lenne, azonban felvázolható pár olyan lehetséges változás, amelyek nagy valószínűséggel bekövetkeznek majd. Technológiai téren biztosnak tekinthető az okos megoldások elterjedése, ami hatást gyakorol majd a fogyasztástól kezdve a termelés és tárolás optimalizálásán keresztül a teljes energiaszektorra. Szintén tényként kezelhető a piaci szereplők, valamint az eszközök közötti kommunikáció fejlődése is, amely a tranzakciós költségek csökkentésével hozzájárul a piac hatékonyságának javulásához. A változások természetesen a piaci szereplőkre is hatással vannak. A fogyasztók szerepe megkettőződik majd, amit jól illusztrál az egyre elterjedtebb prosumer kifejezés is, amely a termelő és a fogyasztó szavak angol megfelelőinek kreatív összeolvasztásából jött létre. A fogyasztók már nem csak vételezik az energiát, hanem képesek saját szabad teljesítményük visszatáplálásával termelőként is, aktív szereplőként megjelenni a piacon. Nem csak az energiaiparban figyelhető meg az a trend, hogy a fogyasztó szeretné aktívabban meghatározni, hogy mikor miből és mennyit fogyaszt. A fogyasztó ha teheti, szeretne kilépni a passzív pozícióból, és élni a könnyen paraméterezhető és nyomon követhető előnyökkel.Úgy látom, hogy az energiakereskedők szerepe sem marad érintetlenül, amennyiben a már felvázolt blockchain rendszer vagy más hasonló eljárás adaptálásának köszönhetően a szereplők közvetlenül egymástól vásárolnak majd szolgáltatásokat. Továbbá, az eddigieknél nagyobb szerep hárul majd a hálózatüzemeltetésre és fenntartásra, hiszen a piaci szereplők közötti közvetlen kapcsolat, a közvetlen szolgáltatásvásárlás és a forgalom növekedése olyan hálózatot kíván, amely képes kielégíteni az összes szereplő igényét és hatékonyan, magas biztonsági jellemzők mellett továbbítani az energiát a piaci szereplők között. Természetesen az energiatermelés sem marad érintetlen, hiszen egyrészt teret hódítanak a környezetbarát technológiák, másrészt a hagyományos termelés fókuszpontja is áthelyeződhet, amennyiben tömegessé válik az önellátás és a többlet teljesítmény visszatáplálása a rendszerbe.A jogalkotás egyik ismérve, hogy a legtöbb esetben már létező, a gyakorlatban megjelent viszonyokat szabályoz és azokat is sokszor jelentős késéssel. A jogrendszerek - néhány kivételtől eltekintve - ex ante reagálnak az élet eseményeire és nem hírnökei, nem előfutárai a változásoknak. Következésképp, a szabályozás jelen állapotában korlátozottan képes megfelelni a változások támasztotta követelményeknek, ráadásul a mai szabályozási környezet merőben más prioritások mentén épült fel, mint ami a változó körülmények sikeres adaptálásához szükséges.Magában hordozza, de nem lehet biztosan állítani, hiszen egyfajta előkérdésként a jogalkotónak azt kell eldöntenie, hogy kívánja-e egyáltalán szabályozni az új viszonyokat, piaci mozgásokat. Ha nem él e hatáskörével, akkor a piac működését a magánjogi viszonyokra és a már fennálló szabályozási környezetre hagyja. Tekintettel arra, hogy az energiaipar egy erősen szabályozott iparág, ezért a - nevezzük - passzív szcenárió megvalósulására csekély esély mutatkozik. Bár a jövőbeni szabályozás szerkezetét előre megállapítani nem lehet, vannak olyan példák, amelyek segítségével képet alkothatunk arról, hogy milyen ösztönzők és irányok mentén alakul át a jogi szabályozás.Ilyen példaként szolgálhat a gépjárműipar, ahol a szabályozási környezet kialakulása és változása jól nyomon követhető. Kezdetben a biztonság iránti igény katalizálta a fejlődést, aminek köszönhetően megjelent, többek között, a biztonsági öv. Látván ennek pozitív hatását, a jogalkotó kötelezővé tette annak használatát. Amikor a biztonság iránti igény kellő mértékben kielégítésre került, megjelentek a funkcionalitást előtérbe helyező elvárások, amelyek a digitális fejlődés vívmányaival ötvözve számos új megoldást eredményeztek, végül szabályozásra kényszerítették a jogalkotót is. Mivel az alapvető biztonsági és funkcionális igények kielégítésre kerültek, ma már a kényelem a fő mozgatórugója az autóipari fejlődésnek, aminek köszönhetően a jogalkotó aktuális feladata az automata megoldások és az autonóm közlekedés megfelelő és biztonságos integrálása a már létező közlekedési szabályrendszerbe.

Oppenheim Ügyvédi Iroda

A gépjárműipari fejlődés kihívásaira alkotott szabályok remek mintaként szolgálhatnak az energiaipar szabályozásának kialakítása során, amelyből, még ha korlátozottan is, de következtethetünk a jövőbeni szabályozás alapjául szolgáló ösztönzőkre, valamint az alkalmazandó megoldásokra.

Oppenheim Ügyvédi Iroda

Ha a kérdést a világnak a hozzánk közel eső régiójára értjük, a két főszereplő e kérdésben természetesen az EU és a tagállamok lesznek. Tagállami szint alatt felmerülhet még a lokális szintű jogalkotás is, hiszen például a decentralizált mikro-hálózatok kezelésénél kiemelkedő jelentőséggel bírhat a helyi viszonyok ismerete. Az Uniót illetően, annak energiapolitikai célkitűzéseinek ismeretében nyilvánvaló, hogy az energiaipar átalakulásában várhatóan jelentős szerepet fog vállalni, legyen szó a szabályozási környezet kialakításáról vagy a változásokhoz szükséges források biztosításáról. Szerepvállalásának terjedelmét azonban erősen korlátozza, hogy a jogalkotási hatáskörök megoszlanak az EU és a tagállamok között, aminek következtében az EU nem alkothat korlátlanul, bármilyen témakörben kötelezően alkalmazandó szabályokat. Én úgy gondolom, hogy az EU felgyorsuló szabályalkotása mellett lesznek olyan tagállamok (mint például Németország vagy Hollandia), amelyek jogalkotása irányt fog mutatni a többi tagállam számára.Főszabály szerint csak felhatalmazás alapján alkothat az EU kötelezően alkalmazandó szabályt. Az adott felhatalmazás terjedelme alapján megkülönböztetünk kizárólagos hatásköröket, amelyek tárgyában az EU a kizárólagos jogalkotó, valamint úgynevezett megosztott hatásköröket, amelyekben a tagállamok is szabadon alkothatnak kötelező erejű szabályokat mindaddig, amíg az EU nem él a hatáskörében megállapított jogával. Ilyen megosztott hatáskörben alkothat szabályokat az EU - többek között - az energiaügy valamint a transzeurópai hálózatok ügyének vonatkozásában. Természetesen ezek a megosztott hatáskörök nem biztosítanak korlátlan szabályozási lehetőséget az EU-nak, hiszen a létrehozandó jogi környezetnek összhangban kell állnia az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződésben lefektetett célokkal. Ezek a célok olyan tradicionális értékeket és funkciókat testesítenek meg, mint az energiapiac működésének biztosítása, az energiaellátás biztonságának garantálása, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság, a megújulók, valamint a hálózatok összekapcsolásának előmozdítása. Látható, hogy például a digitalizáció és annak hatása, valamint a tradicionálisan követendő célok közötti közös metszet igen szűk. Ebből kirajzolódik, hogy az EU a hatályos szabályok szerint csak korlátozott mértékben képes befolyással lenni a digitális átállásra, a tech cégek által nyújtott és az energiaiparba beépülő szolgáltatásokra.Annak ellenére, hogy az EU hatásköre e tekintetben erősen korlátozottnak tűnik, megvannak azok az eszközök, amelyekkel szükség esetén képes elérni azt, hogy jó néhány kérdésben kompetenciával bírjon. Így például léteznek olyan rendkívüli jogalkotási eszközök, amelyek bizonyos feltételek teljesülése esetén biztosítják az EU-nak, hogy széles spektrumban alkothasson szabályokat.Tekintettel a hálózatüzemeltetés és fenntartás központi szerepére, valamint a megosztott hatáskörökben megfogalmazott célokra, talán nem felelőtlenség kijelenteni, hogy az EU vélhetően számos kérdésben fenntartja szabályozási igényét a hálózatok fenntartása és üzemeltetése szintjén. Vannak azonban olyan témakörök, amelyek e határ kereteit túlfeszíthetik. Például az energiatárolás, amely már jól működik a földgázpiacon felveti a kérdést, hogy egyrészt ki alkotja meg az alkalmazandó szabályokat a villamos energia piacon, ahol az áram tárolása még gyerekcipőben jár, másrészt azok milyen koncepciót valósítanak majd meg: adaptálják a földgáz esetében már működő rendszert, vagy a piac sorsát elsősorban a gazdasági szereplők kezébe helyezik, akik más érdekek mentén is meghatározhatják e szegmens jövőjét. Hasonlóan kardinális jelentőségű kérdés, hogy a decentralizált, blockchain alapú modell kialakulása esetén a piac felügyeletét rábízzák-e a decentralizált hálózatokra és annak validálási eszközeire, vagy fenntartják a központosított felügyeleti rendszert. Végezetül visszatérve a szabályozási alapkérdéshez: az energiaipar fejlődése olyan ciklusba ért, amely jelentősebb gondolkodásra és mozgásra fogja kényszeríteni a jogalkotókat, méghozzá a szabályalkotás több szintjén is.