Az Egyesült Államok szankciókkal sújtaná az Északi Áramlat 2-őt

Az Északi Áramlat 2 és a Török Áramlat is azért épül, mivel Oroszország függetleníteni szeretné európai gázexportjának tranzitútvonalait Ukrajnától. Nem mellesleg az orosz-ukrán tranzitszerződés épp idén év végén jár le.Az amerikaiak javaslatának még át kellene mennie az egész szenátuson és képviselőházon, sőt még Donald Trumpnak is alá kellene írnia, hogy törvényi erőre emelkedjen.A mai nap folyamán az Északi Áramlat 2 projektet építő konzorcium közleményt adott ki, melyben jelezték, hogy tudatában vannak a javasolt szankciónak, és éppen értékelik a lehetséges hatásokat. A közleményben szerepel, hogy a nyugat-európai energiatársaságok - köztük osztrák, német, francia, brit és holland cégek - mindannyian 1 milliárd euróval köteleződtek el a projekt mellett, és jelenleg 25 ország több mint 1000 vállalata dolgozik a megvalósításán.A vezeték 2019 végére állhat működésbe, 55 milliárd köbméter éves kapacitással. Dánia jóváhagyása továbbra sincs meg, mely azért lenne fontos, mert a vezeték keresztezné az országot.Oroszország csupán rövidtávon szeretné meghosszabbítani az idén lejáró gáztranzit szerződését Ukrajnával, ezzel is időt nyerve az elkerülő vezetékek megépítéséig.Az Ászaki Áramlat 2 vezeték építését nem meglepő módon a Gazprom vezeti, míg a finanszírozás 50%-át a német Uniper, BASF, Shell, OMV és Engie biztosítja.