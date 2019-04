Az EU legnagyobb gáztermelőjévé válna Románia

A miniszter arra alapozta kijelentését, hogy addig megkezdődik a fekete-tengeri földgáz-tartalékok kitermelése. A beruházás megkezdését szerinte jövő héten jelenti be az a közösen kitermelést tervező amerikai ExxonMobil és osztrák OMV vállalat. A miniszter optimizmusának némiképp ellentmond az, hogy februárban az OMV-Petrom a bukaresti értéktőzsde honlapján azt közölte: a romániai törvények nem teszik lehetővé, hogy az OMV döntést hozzon a fekete-tengeri földgáz kitermeléséről, amely több milliárd eurós beruházást feltételez.Románia naponta 29 millió köbméter gázt termel, és csúcsidőben 50 millió köbmétert fogyaszt, a belföldi szükségletet pedig orosz importból fedezi, európai szinten a legdrágábban - részletezte a miniszter. Románia az unió harmadik legfontosabb gáztermelője, ám ha megkezdődik a kitermelés abban a nyolc fekete-tengeri térségben, ahol kontinentális talapzatban a próbafúrások során jelentős földgáztartalékokat találtak, akkor Románia megduplázhatja termelését, megelőzve a napi 40 millió köbmétert termelő Nagy Britanniát, és a több mint 30 millió köbmétert termelő Hollandiát.Badalau szerint ez "100 százalékos energetikai függetlenséget" jelentene Romániának és jelentős energiaexportőrré tenné. Megemlítette: már épül a BRUA (Bulgária-Románia-Magyarország-Ausztria) gázfolyosó, és a (fekete-tengeri gázt a BRUA-ig eljuttató) Tuzla-Podisor vezeték finanszírozása is megoldódott. A román tárcavezető szerint arra is remény van, hogy Bulgárián és a Török Áramlat vezetéken keresztül a román gázhálózatba az azeri lelőhelyekről származó energiahordozó is eljusson.A fekete-tengeri gáz kitermelésére készülő energetikai cégek terveit az a jogbizonytalanság ingatta meg, amelyet a tavaly év végén váratlanul elfogadott 114-es sürgősségi kormányrendeletével idézett elő román kormány: Bukarest egyebek mellett a bankokra, az energia és a telekommunikációs cégekre vetett ki többletadót, három évre kiterjesztette a földgáz és a villamosenergia államilag szabályozott árát, illetve megnövelte a gázkitermelésből származó árbevételre kivetett adót is. Az intézkedések egy részét - főleg a bankadót - a román kormány azóta enyhítette és sajtóhírek szerint az energiaszektorral is tárgyalásokat folytat a 114-es rendelet rájuk vonatkozó előírásainak módosításáról.A bukaresti kormány az előző héten erősítette meg az intézkedések többségét, bár az utolsó pillanatban bizonyos engedményeket tett a korábbi terveihez képest, így az árszabályozást az ipari fogyasztók irányába feloldotta. A könnyítések nem engesztelték ki a projektfejlesztő társaságokat, ezért egyelőre kivárnak . A szóban forgó mezők fejlesztésére engedélyt kapott OMV Petrom és az Exxon Mobil szerint a projekt alapvető feltételei továbbra sem állnak fenn, míg a Black Sea Oil & Gas figyelmeztetett, nem csak a fekete-tengeri projekt lehetetlenülhet el a változások hatására. Az intézkedések közül a befektetők számára a helyi termelőkre és termelésre kivetett hatósági árplafon, valamint a minden energiacéget érintő 2 százalékos forgalmi adó lehet a legfájdalmasabb.