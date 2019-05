Azonnali lépésre sürgetik az EU-t a pusztító klímahatások miatt

Az uniós klímapolitikáról és kibocsátáscsökkentési erőfeszítésről a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferencián bővebben is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az uniós klímapolitikáról és kibocsátáscsökkentési erőfeszítésről a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferencián bővebben is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az Euractiv által ismertetett, nem hivatalos kiszivárgott dokumentumban a nyolc ország tulajdonképpen felszólítja az Európai Uniót, hogy tegyen többet a "pusztító" mértékű klímaváltozás megelőzése érdekében, valamint hogy az Európai Bizottság tervének megfelelően "legkésőbb" 2050-ig csökkentse nullára az EU nettó üvegházgáz-kibocsátását.A kezdeményezést Franciaország, Hollandia, Belgium, Svédország, Dánia, Spanyolország, Portugália és Luxemburg jegyzi, míg - az előzmények ismeretében nem meglepő módon - egyebek mellett Németország, Lengyelország és Magyarország neve is hiányzik a papírról.Ezek az országok már korábban elutasították a 2050-es klímasemlegességre vonatkozó többségi álláspontot. A márciusi hírek szerint az országok az EU intézkedési tervének közvetlenül a Párizsi Klímaegyezményhez való kötése mellett azt is elutasították, hogy bármilyen határidőt határozzanak meg az EU szén-dioxid-kibocsátásának nullára csökkentésére, a 2050-es évszámra való minden hivatkozást törölve a közös tervezetből.Az uniós klímaterv a május 9-i romániai EU-csúcson is a fő témák között szerepel majd, a szeptemberi New York-i ENSZ-klímacsúcson pedig szintén a figyelem középpontjába kerülhet.Az ENSZ álláspontja szerint a jelenlegi folyamatok alapján a Párizsi Klímaegyezményben a világ szinte minden országa által kitűzött klímavédelmi cél teljesülésére esély sincsen. Az egyezmény 1,5, legfeljebb 2 Celsius-fokban korlátozná a globális átlaghőmérséklet emelkedését a század végéig az iparosodás előtti szinthez képest, az ENSZ szerint azonban jelen állás szerint a felmelegedés mértéke meghaladhatja a 3 fokot is, amelynek katasztrofális hatása lenne a bioszférára és az emberiségre.A klíma-erőfeszítés elégtelen jellegére mutatott rá a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) megújuló energiaforrások nem kellő ütemű terjedését jelző, héten publikált jelentése , illetve a Carbon Market Watch szintén napokban megjelent elemzése, amely a nemzeti kormányok klímaügy melletti elköteleződésében súlyos hiányosságokat talált, külön kiemelve e tekintetben az olasz, a lengyel, a román és a magyar kormányt.