Beelőzték a magyarokat, szaúdiak építhetik a gázvezetéket

A tendert a szaúdi Arkad Engineering konzorciuma, valamint az olasz székhelyű Arkad-ABB vegyesvállalkozás nyerte, így ők építhetik meg az orosz gázt a terv szerint 2020-21-től szállító vezeték bulgáriai, 474 kilométeres szakaszát - számolt be a Reuters a Bulgartransgaz állami hálózatüzemeltető bejelentésére hivatkozva.Korábban a hírek szerint három konzorcium nyújtott be ajánlatot a Török Áramlat északi, Közép-Kelet-Európába irányuló gázvezeték ágának bulgáriai szakasza építésére kiírt 1,4 milliárd eurós tenderén. A cégek között az olasz Bonnati és a német Max Streicher neve is szerepel, ahogyan a Mol csoporthoz tartozó OT Industries Fővállalkozó és az OT Industries KVV Kivitelező társaság is nyújtott be ajánlatot.A Déli Áramlat Lite-nak is nevezett projekt keretében a Gazprom Ukrajnát kikerülve szállítja majd az orosz gázt a régióba. Bulgáriába és Szerbiába 2020-től, Magyarországra pedig 2021-től érkezhet orosz gáz az új útvonalon, az ukrán tranzitútvonal kiváltása pedig 2022-től válik lehetővé ezáltal. Magyarország évente 4,7 milliárd köbméter gázt kaphat majd a vezetéken keresztül, míg Bulgáriába 4,8, Szerbiába 2, Szlovákiába 4,3, Ausztriába pedig 3,8 milliárd köbméter érkezhet 2022 októberétől. Az országok így szinte pontosan azzal megegyező mennyiségű gázhoz juthatnak majd hozzá az új vezetéken keresztül, mint amennyi jelenleg Ukrajna felől érkezik területükre.A bulgáriai vezetékszakasz 2020 végére állhat üzembe a Bulgartransgaz vezérigazgatója, Vladimir Malinov szerint, aki szerint a projekt az uniós törvényeknek teljes mértékben megfelel.