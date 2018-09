Bízik az OMV a román gázkincs kitermelésében

A román kormánnyal a fekete-tengeri Neptun offshore projekt további sorsáról folytatott egyeztetés Johann Pleininger szerint a társaság számára is bizonytalansági tényező, azonban az upstream üzletág igazgatójának "erős meggyőződése" szerint "nem fognak mindent megadóztatni, hiszen akkor nem lesz befektetés sem". Az ügyben szeptember végén-október elején születhet meg a döntés.A Fekete-tengerben több talapzatban is jelentős földgázlelőhelyet találtak, amelyekből a hatóságok becslése szerint Románia évi 18-20 milliárd köbméterre növelheti a jelenlegi 11 milliárd köbméter éves földgázkitermelését. Az egyik talapzat a Neptun, amelyet az amerikai Exxon és az OMV Petrom termelhet ki. A befektetőknek a jogszabály alapján idén kell döntést hozniuk arról, hogy megkezdik-e a nyersanyag felszínre hozását. A román parlament július elején hozott döntésével azonban a kitermelt gáz mennyiségének függvényében úgynevezett progresszív adózást vezetnének be a kitermelő vállalatokra vonatkozóan, amelynek következtében Richard Tusker, az ExxonMobil Románia vezérigazgatójának korábban megfogalmazott véleménye szerint a befektetőknek sokkal nehezebb lesz kedvező döntést hozniuk a kitermelés megkezdéséről. Ez akár a kitermelés elhalasztását is jelentheti szerinte.A fekete-tengeri földgáz a magyarországi gázellátásban is jelentős szerepet játszhat, a román gázszállítási rendszerüzemeltető, a Transgaz pedig június elején meg is kezdte a gázt Magyarországra eljuttatni képes bolgár-román-magyar-osztrák (BRUA) gázfolyosó romániai szakaszának építését. Az ügyben ugyanakkor nacionalista felhangoktól sem mentes politikai vita alakult ki Romániában, miután magyar cégek nyerték meg a román-magyar gázvezeték kapacitáslekötési eljárását, ami bizonyos helyi vélemények szerint ellentétes a román nemzeti érdekkel.Az ugyancsak bizonytalansági tényezőt jelentő Északi Áramlat-2 projekttel kapcsolatban Pleininger azt mondta egy háttérbeszélgetésen, úgy tűnik elhárult annak a veszélye, hogy az Egyesült Államok szankciókkal sújtsa az Északi Áramlat 2 gázvezeték építésének finanszírozásában részt vevő vállalatokat, miután Donald Trump elnök ezt egyértelműen kifejezésre juttatta. A harmadik, a befektetőket foglalkoztató pont a Gazprommal tervezett eszközcsere-megállapodás, amire "remélhetőleg még az év vége előtt megtaláljuk a megoldást" - mondta. A tervek szerint az OMV 25 százalékos részesedést kapna a Gazpromtól az urengoji gázmező Aszimov négyes és ötös blokkjában cserébe az OMV norvégiai leányvállalatának 38,5 százalékos részesedéséért.Az OMV kitermelési üzletágának igazgatója azt is elmondta, az eredetileg tervezett 2020 helyett már idén elérheti a napi 500 ezer hordós olaj-egyenérték szénhidrogén-termelést az új-zélandi és délkelet-ázsiai akvizícióinak köszönhetően, "amennyiben semmi rendkívüli nem történik". A társaság 2015 óta megfelezte termelési költségeit kitermelését pedig napi 300 ezer hordóról 500 ezerre növelte, ami Pleininger szerint az iparágban példátlan, miközben a társaság részvényárfolyama a 2015 nyári 22-25 euróról 46 euróra nőtt.