Brutálisan erős éve lehet 2019 a napenergiának

A globális fotovoltaikus piaci előrejelzéseknek az elmúlt időszakban a korábbinál nagyobb bizonytalansági tényezőkkel kellett számolniuk, főleg azután, hogy a kínai kormány júniusban bejelentette, a kötelező átvételi tarifa csökkentésével párhuzamosan felfüggeszti újabb, közüzemi naperőmű-beruházások támogatását. Ez számos elemzőt idei várakozásai visszafogására késztette, a Goldman Sachsnál például a bejelentést követően úgy kalkuláltak, a kínai lépés hatására az idei globális naperőművi kapacitás telepítések mintegy negyedével elmaradhatnak a tavalyitól.Az év előrehaladtával azonban a prognózisok bizakodóbbá váltak, elsősorban a világ más országiban tapasztalható fellendülésre tekintettel. Ugyanis, bár jelenleg Kínában valósul meg az új telepítések 40-50 százaléka, az arányok változóban vannak, 2019-ben pedig már a világszerte építendő új fotovoltaikus erőművi kapacitás kétharmada Kínán kívül fog megvalósulni az IHS Markit szerint. A bővülést az is támogatja, hogy a korábbi kínai intézkedés hatására a fotovotaikus panelek ára jelentősen csökkent és várhatóan tovább csökken, amit az erőteljes kereslet is csak lassítani tud.Az új telepítések minden nagyobb globális régióban bővülhetnek 2019-ben. Afrikában és a Közel-Keleten szintén nagyobb új naperőmű kapacitás épülhet jövőre, mint idén, de ugyanez a helyzet Ázsiával, Európával és Észak-Amerikával is. A 2019-ben várhatóan megépülő új PV naperőmű kapacitás mintegy 7 százaléka Argentínában, Egyiptomban, Dél-Afrikában, Spanyolországban és Vietnámban jöhet létre a prognózis szerint.

Kína továbbra is a globális piac meghatározó szereplője marad. Bár az ország állami energiaügynöksége (NEA) szeptemberben közölte, az áramtermelési támogatások kivezetését tervezi, ugyanakkor a megújuló, tiszta energiaforrások támogatásának más lehetőségét is igyekszik kidolgozni. A NEA novemberben azt is bejelentette, a 2020-ra vonatkozó, összesen 105 GW fotovoltaikus kapacitás telepítésére vonatkozó célszámot jelentősen meg fogja emelni, miután a telepített kapacitások már 2018 szeptemberében meghaladták a 165 GW-ot. Az új célszám 210-270 GW között alakulhat.