Csak a magyarokat érdekli a horvát LNG-terminál

A miniszter elismerte, meglehetősen alacsony számú kötelező érvényű ajánlat futott be a potenciális gázvásárlóktól a Krk-szigete mellé tervezett terminál használatára, ami kétségeket vet fel a beruházás életképességét illetően. Ugyanakkor elmondása szerint egy olyan, Horvátország számára stratégiai projektről van szó, amely nem csak országa, de számos más állam energiaellátásának diverzifikálását is szolgálja, és az EU vonatkozó terveinek is részét képezi - idézi a Reuters a miniszter parlamenti válaszát.A terminál tervezett kapacitása évi 2,5 milliárd köbméter cseppfolyósított földgáz, ezzel szemben szavai szerint mindösszesen 0,52 milliárd köbméterre érkeztek be ajánlatok a kereskedők részéről. Az érdeklődés visszafogottságára tekintettel a terminál kapacitásainak előzetes lefoglalását célzó Open Season eljárás lezárását korábban több alkalommal el kellett halasztani. Coric a beszámoló szerint új határidőt nem jelentett be, azt azonban elmondta, néhány magyar cég is a terminálhasználatra vonatkozó szándéknyilatkozatot fogalmazott meg.A magyar érdekeltséget a budapesti kormányzati megnyilatkozások is visszatérően jelzik. Decemberben a Népszava értesülésekre hivatkozva pedig azt írta, a a magyar kormány előrehaladott tárgyalásokat folytat a horvátokkal a Krk-szigeten tervezett gázlefejtő megvásárlásáról. A magyar diverzifikációs tervekben azzal együtt is hangsúlyosan szerepel a projekt, hogy az innen érkező gáz drágább lenne, mint a jelenleg elérhető orosz gáz, valamint a Horvátországban nacionalista politikai színezetet kapó INA-ügy ellenére is.A terminált részben az Európai Unió finanszírozta, amely ezzel is támogatná az EU, illetve a közép- és délkelet-európai országok orosz energiaszállításoktól való függőségének mérséklését. A beruházás becsült költsége 250 millió euró, amihez az EU több mint 120 millió euróval járul hozzá. A fennmaradó részt a korábbi tervek szerint piaci forrásokból teremtették volna elő, de még mindig nem teljesen világos, hogy a zágrábi kormány hogyan kívánja biztosítani a beruházás pénzügyi támogatását, amelynek próbaüzeme 2021 elején kezdődhet.Az éves horvát gázfogyasztás valamivel meghaladja a terminál tervezett kapacitását. A csökkenő horvát belföldi gáztermelés jelenleg az ország fogyasztásának valamivel több mint 40 százalékát fedezi.