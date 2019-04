Csendben megemelte a biztonsági gáztartalékot a kormány

Május 13-án Portfolio befektetői klub. Most érdemes regisztrálni: ÁTTEKINTÉS

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a rendeletileg eddig előírt 1200 millió köbméter helyett a kötelező biztonsági készlet mértékének 15 374 000 MWh-nak kell lennie. Ez valamivel több mint 20 százalékos emelkedést jelent, így a kötelezően előírt hazai biztonsági készletnek ezt követően, már a következő fűtési szezonban közel 1460 köbméternek kell lennie.A lépés összefügghet azzal, hogy az ukrajnai tranzitútvonal szerepe és az ezen keresztül szállított orosz gáz mennyisége várhatóan jelentősen visszaesik 2020-2021-ben, miután a Gazprom elsősorban a már több mint egy évtizede húzódó orosz-ukrán gázvita hatására az Északi Áramlat 2, illetve a Török Áramlat gázvezeték meghosszabbításával teljes mértékben kiiktathatja az ukrán ellátási útvonalat. Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a múlt héten jelentette be , hogy mivel az Ukrajnán keresztüli gázszállítások jövője bizonytalan, ezért a Gazprommal megállapodtak arról, hogy a jövő évben szükségessé váló földgáz mennyiség egy részét az orosz vállalat már idén leszállítja Magyarországnak.Magyarország gázfogyasztása megközelíti az évi 10 milliárd köbmétert, aminek jelentős része a téli hónapokban realizálódik. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint az elmúlt télen összesen 4,36 milliárd köbméter földgázt használt fel az ország. Ehhez képest a 2017-2018-as télen 4,1 milliárd, a 2016-2017-es télen 4,57 milliárd, 2015-2016 telén pedig összesen 3,78 milliárd köbméter volt a fogyasztás.Magyarország gáztárolói kapacitása mintegy 6,3 milliárd köbméter, az ország az elmúlt két telet körülbelül 4,6-4,7 milliárd köbméteres tárolói töltöttségi szinttel kezdte el, amihez forrásoldalon hozzáadódik a magyarországi kitermelés és az import is. Az ország a Gazprom számára is végez bértárolást, legutóbb pedig Ukrajna ajánlotta fel tárolói kapacitását Magyarország számára is.