Drasztikusan megváltozott a hangulat az olajpiacon - Fordulat jöhet a kutakon?

A Brent azonnali jegyzése csütörtök reggel 1 százalék körüli gyengüléssel 61 dollár közelében állnak.

A WTI jegyzése ugyanakkor hasonló mértékű csökkenéssel 52 dollár közelében jár.

Az olajárak a szerdai emelkedéssel már egymást követő nyolcadik napja emelkednek - ilyen hosszú ralira legutóbb 2017 nyarán volt példa. Az irányadó Brent árfolyama az elmúlt két hétben 50 dollár körüli szintről gyakorlatilag 60 dollárig, 20 százalékkal emelkedett, és a folyamat következő hetekben is kitarthat.A hangulat drasztikus megváltozását tulajdonképpen nem valamilyen új tényező idézte elő, sokkal inkább a korábbi piaci aggályok gyengülése. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) termeléscsökkentési intézkedésének áremelkedést támogató hatásához így hozzájárult, hogy a globális gazdasági és olajkeresleti várakozások némileg javulni látszanak nagyrészt a kínai-amerikai kereskedelmi egyeztetéseknek, illetve az amerikai és kínai központi bankok óvatosabb, a gazdasági növekedési szempontot hangsúlyozottan figyelembe vevő állásfoglalásainak köszönhetően. Mindemellett a geopolitikai konfliktusokból fakadó bizonytalanságok is mérséklődtek, ami ez esetben inkább szintén támogatta az árakat.Az amerikai nyersolaj-tartalékok a várt 2,8 millió hordós csökkenés helyett 1,7 millió hordóval mérséklődtek az előző héten az energiainformációs hivatal szerdán ismertetett adatai szerint, ami megerősítheti a piaci szereplőket abban, hogy a piac a túlkínálatos állapotból az egyensúlyi felé tart. Ez egybevág a prognózisokkal, amelyek 2019 első félévére az árfolyamok emelkedését és a kereslet-kínálati viszonyok kiegyensúlyozódását, a második félévre azonban ismét túlkínálatot és az árak nyomás alá kerülését valószínűsítik. Így aztán többek között a Goldman Sachs és a SocGen minapi lépéséhez hasonlóan a Morgan Stanley is lefelé módosította 2019-es olajár prognózisát több mint 10 százalékkal, így idén átlagosan 61 dolláros Brent és 54 dolláros WTI-árfolyamra számít.A szerdai adatokból ugyanakkor az is kiderült, hogy az Egyesült Államok benzintartalékai a Reuters elemzői konszenzusa által várt 3,4 millió hordót többszörösen meghaladó mértékben, 8,1 millió hordóval emelkedtek az előző héten, míg az egyéb desztillátumok tartaléknövekedése még ennél is nagyobb mértékben haladta meg a prognosztizáltat. Ez arra utal, hogy a finomított termékek piaca lassabban fogja követni az olaj drágulását, ami a magyarországi üzemanyagárak alakulásában is érzékelhető.Az elmúlt hetek olajár-emelkedése ellenére ugyanis a hazai üzemanyagárak továbbra is csökkennek. Legutóbb szerdán lett olcsóbb a gázolaj, míg a benzin ára változatlan maradt, így az elmúlt másfél-két hónapban 50 forinttal jött lejjebb a literenkénti ár. A magyarországi benzinkúti árak emelkedése ellen hat a forint dollárral szembeni árfolyamának erősödése is.

Ezzel együtt hosszabb távon várhatóan a hazai üzemanyagárakban is megjelenik majd az olaj drágulása. Ennek mértéke és időbeli jelentkezése azonban erősen függ a finomított termékek piacának folyamataitól, amit viszont a befektetői döntések megint csak jelentős részben a gazdasági kilátások alapján alakítják.