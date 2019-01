Durván visszavágta olajár-várakozását a legnagyobb európai bank

Az HSBC elsősorban arra hivatkozva rontotta a Brent és a WTI olajfajták idei hordónkénti átlagárára vonatkozó előrejelzését, hogy az Egyesült Államok jelentősen növeli a termelését. A bank legfrissebb becslésében azzal számol, hogy az északi-tengeri Brent olajfajta idei átlagára 64 dollár lesz az eddig várt 80 dollár helyett. A nyugati féltekén irányadó WTI amerikai könnyűolajfajta idei átlagárával kapcsolatos várakozását 74 dollárról 57 dollárra csökkentette az HSBC.A kőolaj ára nagyban befolyásolja magát az amerikai olajtermelés nagyságát is. Amennyiben a Brent ára 50 és 70 dollár között mozog majd, akkor az amerikai olajtermelés idén átlagosan napi 800 ezer hordóval bővül. Az Egyesült Államok olajtermelése már most rekordközeli szinten áll és idén minden bizonnyal újból a világ vezető olajtermelőjévé válhat, miután a hetvenes évek közepén a Szovjetunió vette át az elsőséget. Az Egyesült Államok elsősorban a palaolaj-termelés felfuttatásával állhat ismét az olajtermelő országok listájának élére.Az HSBC előtt a Goldman Sachs 70 dollárról 62,50 dollárra módosította le a 2019-es Brent árfolyam-várakozását. A WTI idei átlagos árfolyama a bank szerint 55,50 dollár lesz, míg előző előrejelzésében még 64,50 dolláros árfolyamot prognosztizált. A SocGen ugyanakkor szintén jelentősen, 9-9 dollárral visszavágta az idei évre vonatkozó prognózisait, a Brent esetében 64,25, a WTI esetében 57,25 dolláros átlagos árfolyamot valószínűsítve. Hozzájuk hasonlóan az előző héten a Morgan Stanley is lefelé módosította olajár prognózisát több mint 10 százalékkal, így idén átlagosan 61 dolláros Brent és 54 dolláros WTI-árfolyamra számít.Az olajpiaci szereplők 2019 első félévében inkább az árfolyamok emelkedését várják, a második félévben azonban ismét nyomás alá kerülhetnek az árak a prognózisok szerint. A befektetői döntéseket alapvetően meghatározzák a világgazdaság idei kilátásaival kapcsolatos aggályok, valamint a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a társult olajországok közös, összességében napi 1,2 millió hordós, januártól hatáloys kitermelés-csökkentési intézkedése, ami a globális kereslet jó 1 százalékának felel meg.Az olajárak kedden kora délután fél százalék körüli emelkedést mutatnak, így a Brent azonnali jegyzése a 60 dollárt közelíti.

A WTI jegyzése ugyanekkor hasonló mértékű erősödéssel valamivel 51 dollár felett jár.