Egyre közelebb a 100 dolláros olajár

A brent és a wti árfolyama is közel 2 százalékkal menetelt ma felfelé. Az olajár emelkedését támogathatta egyrészt az iráni szankciók életbe lépése, valamint az is, hogy a hétvégén megállapodott az USA és Kanada az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény megújításában. Elemzők szerint a megállapodás a gazdasági növekedést segíti Észak-Amerikában.Ha november elejétől kiesik a napi 1,5 millió hordó iráni olaj, az olaj árfolyama könnyen kilőhet 100 dollár közelébe szakértők szerint.De a magasabb árak és az erős amerikai dollár visszavetheti jövőre a kereslet növekedését elemzők szerint. Sok "nagyfogyasztó", például India és Kína is jelezte, hogy csökkenteni fogja az olajvásárlásokat Irántól.