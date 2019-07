Elektromos smartokkal bővül a Mol Limo flottája

A Mol keddi, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a közösségi autómegosztó flottája 20 Smart EQ fortwo és 30 forfour modellel bővül. Az 50 új elektromos Smart 50 benzinüzemű VW up! helyére érkezik, így a flotta továbbra is 450 autóból áll, amelyből már 150 elektromos meghajtású.Ezzel párhuzamosan folyik az elektromos gyorstöltőhálózat bővítése egész Budapesten.Július közepétől az egyik Budapest-környéki strandra, a Lupa-tóra is eljuthatnak a felhasználók a Mol Limo autóival. A budakalászi tónál nyíló dedikált parkolóhelyeket a reptéri parkolókhoz hasonló módon, a normál percdíjakon felüli 490 forint egyszeri összeg megfizetésével vehetik igénybe a Mol Limo mobil-alkalmazásán regisztrált felhasználók.