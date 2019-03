Elképesztő újítást vezet be az áramszolgáltató

A XXI. század elején az okostelefonok világában ügyfeleink joggal várhatják el, hogy kiszolgálásuk a lehető leggyorsabb és legkényelmesebb módon történjen, hiszen ma már egyre kevesebben keresik a papír alapú megoldásokat. Rohamosan nő azon ügyfelek száma, akik a személyes ügyintézés helyett a mobil applikáción alapuló ügyintézést részesítik előnyben

A fogyasztásmérő éves/havi leolvasása a társaság megfogalmazása szerint eddig kényelmetlenséget jelentett a felhasználóknak. Ugyanis évente legalább egy alkalommal be kellett engednünk a mérő leolvasót, hogy a leolvasás a helyszínen, emberi munkával megtörténjen. Ezek az idők most elmúltak - közölte az ELMŰ-ÉMÁSZ, amelynek EnergiApp nevű mobil-applikációja ezen túl szükségtelenné teszi, hogy a leolvasóra várjunk. A mobil applikáció keddtől új funkcióval bővül, az új megoldás bevezetésével lehetővé vált, hogy a fogyasztók a villanyóra adatait a mobiltelefonnal készített fotón küldjék be, így nem kell a leolvasóra várni.A mérőórák viszont sok esetben pincében, kamrában vagy nem jól megvilágított lépcsőházban helyezkednek el, ezért a pontos értékékek leolvasását úgy könnyítették meg a fejlesztők, hogy az ügyfelek egy kattintással fényképet készíthetnek, amelyet az applikáción keresztül juttathatnak el a társasághoz. Így az alkalmazás használatával minimálisra csökken a hibás mérőállásközlés lehetősége.A társasághoz intézett írásos megkeresések több mint 80%-a már az online csatornákon érkezik be. Az ELMŰ-Émász több mint kétmillió ügyfeléből közel 300 ezer ügyfél használja az elektronikus számlaszolgáltatást, mellyel a számlák elektronikus formában megtekinthetők és készpénzmentes fizetési módokon kiegyenlíthetők. A beérkező számlákról e-mailben küldenek tájékoztatást. A számlák rendszerezetten, díjmentesen, korlátlan ideig elérhetőek az online ügyfélszolgálaton és immár a mobil applikációban is. Jelenleg havonta majd 1 millió elektronikus ügyintézés (pl. mérőóraállás be-jelentése, részfogyasztás módosítása, elektronikus fizetési tranzakció stb.) zajlik a vállalat elektronikus csatornáin keresztül és az alkalmazás segítségével várhatóan ez a szám növekedni fog.- mondta Dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ igazgatósági elnöke.Az applikáció keddi budapesti bemutatóján Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára elmondta, az ágazati törvények tavaly év végén elfogadott módosításával megteremtették annak lehetőségét, hogy az áram- és a földgázelosztó társaságok a mérőberendezések leolvasását a felhasználó részére biztosított applikáció útján is elvégezhessék. Ennek feltétele, hogy az applikáció a mérőállást rögzítse és az elosztónak továbbítsa.