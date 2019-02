Épületek energetikai korszerűsítésére ad pénzt az EU

Az ELENA nevű eszközt az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) hozta létre a megújuló energiaforrások mind nagyobb arányú használatának, valamint energiahatékonysági munkálatok támogatására. A program keretében magántulajdonban lévő és középületek energiahatékonyságot javító beruházásokhoz közvetlen uniós forrást és projektfejlesztési szolgáltatásokat kaphatnak az EIB-től.A forrás elsősorban a háztartások, lakástulajdonosok számára lesz elérhető, de a támogatást társaságok, például kereskedelmi bankok is igénybe vehetik, annak érdekében, hogy célzott hiteltermékeket és egyéb pénzügyi eszközöket fejleszthessenek az ingatlanszektor energiahatékonysági fejlesztését támogatandó. Ezen túl közintézmények nagyszabású energetikai korszerűsítési programjai is támogathatók az EIB tájékoztatása szerint.Az EU-tagállamok 2018 decemberében állapodtak meg az energiafogyasztás 1990-es szinthez képesti 32,5 százalékos csökkentésében 2030-ig. Az uniós tiszta energia csomag egyik kiemelt célkitűzése azonban csak hatalmas beruházásokkal érhető el, különösen a lakóépületeknél, amelyekhez az EU teljes végső energiafogyasztásának körülbelül 40 százaléka fűződik. A lakások energiahatékonysági felújításának felgyorsítása ezért kulcsprioritás Európa számára, egyben az ELENA program fő fókusza is ezen van, összhangban a Smart Finance for Smart Buildings irányelvvel (SFSB), amelynek célja a lakóépületek energiahatékonysági projektjeinek a magánbefektetők számára való vonzóvá tétele.Az elmúlt években az ELENA keretében elköltött mind euró 40 további euró beruházást generált Miguel Arias Canete, az Európai Bizottság klíma- és energiaügyi biztosa szerint, aki különösen a közép-, kelet- és délkelet-európai térség potenciális haszonélvezőit bátorította a forrásokra való jelentkezést. A tíz éve létrehozott eszköz keretében több mint 80 kedvezményezett összességében több mint 160 millió euró támogatáshoz jutottak, ami mintegy 6 milliárd eurónyi beruházást generált.