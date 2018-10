Fordulat az olajpiacon, tovább esik az olajár

Csütörtökön kéthetes mélypontra süllyedt a Brent jegyzése, az árfolyam a reggeli órákban fél százalékot közelítő mértékű gyengüléssel 82 dollár körül áll.

Az eséshez a befektetői hangulat általános elromlása mellett a tengerentúli tartalékadatok is hozzájárulnak, amelyek szerint az Egyesült Államok nyersolajtartalékai a várt 2,6 millió hordónál messze nagyobb mértékben, 9,7 millió hordóval bővültek. Az API jelentése szerint az előző héten az ország benzintartalékai is masszívan, 3,4 millió hordóval nőttek, miközben elemzők stagnálásra számítottak. (Az EIA csütörtökön jelentkezik a hivatalos kormányzati tartalékadatokkal.)A fejlemények így átmenetileg a háttérbe tolták az ellátással kapcsolatos aggályokat, részben annak is köszönhetően, hogy a Michael nevű hurrikán nem okozott jelentősebb pusztítást a Mexikói-öböl olajipari létesítményeiben, finomítóiban. A viharra készülve az olajtermelést több mint 40 százalékkal, több mint 700 ezer hordóval csökkentették a régióban. Ezzel együtt az amerikai termelés várhatóan ismét új rekordra, napi átlag 10,74 millió hordóra emelkedik az EIA szerdai prognózisa szerint, miután szeptember közepén átlépte a 11 millió hordót.Az árfolyam esése kapcsán már olyan vélemény s napvilágot látott, mely szerint fordulat következett be a piacon, ugyanakkor a világ legnagyobb kereskedőházainak álláspontja gyakorlatilag csak az olajárak várható alakulásával kapcsolatos bizonytalanságról tanúskodik.Az olajpiacon jelenleg legfontosabbnak tartott tényezők - a november elején életbe lépő iráni szankciók mellett a globális kereskedelmi viták, valamint a feltörekvő devizák gyengülése - miatt az előrejelzések jelentősen szóródnak - derül ki a Reuters körképéből. Míg rövid távon inkább kínálati szűkületet okozhatnak a szankciók, addig hosszabb távon már inkább a kereslettel kapcsolatos aggályok alakítják a várakozásokat. Így a jövő évi Brent árfolyamra vonatkozó prognózisok a 65 dollártól (Vitol) egészen a 100 dolláros (Trafigura) szintig szóródnak.