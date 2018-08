Fordulat előtt az olajpiac, irány a 150 dollár?

Az utóbbi időszak fejleményei inkább arra utalnak, hogy az árak továbbra is nyomás alatt állhatnak. Az Egyesült Államok és Kína, illetve Európa közötti kereskedelmi csatározások a globális gazdasági növekedést fenyegetik. Azok után, hogy májusban 80 dollárig emelkedett a Brent árfolyama a kínálat tervezettnél nagyobb szűkülése miatt, a fizikai piac most máris egy új kínálati többlet jeleit mutatja. Mindemellett a számos országban emelkedést mutató kamatkörnyezet, illetve a dollár erősödése elsősorban a feltörekvő gazdaságokban az olajimport költségeinek növekedését okozzák, ami ugyancsak negatívan hathat a keresletre és az árakra. Legutóbbi jelentéseikben a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is figyelmeztet az olajpiaci kilátások megváltozására.Szerda reggel a Brent árfolyam 72,50 dollár alatt stagnál.

A fenti körülmények dacára az olyan jelentős hedge fundok, mint az Andurand Capital és a Westbeck Capital arra számít, hogy az olaj hordónkénti árfolyama 150 dollárig emelkedhet, vagyis gyakorlatilag megduplázódhat a jelenlegi szintről. Ennek fő oka pedig szerintük az Egyesült Államok iráni energiaszektort célzó szankciói lesznek, amelyek novembertől lépnek életbe. Az iráni szankciók hatásain túl az OPEC történelmi mélyponton lévő szabad kapacitásai, valamint a venezuelai kitermelés valószínűsíthető további zsugorodása is ebbe az irányba mutathat. Venezuela termelése az év végére napi 1 millió hordó alá zuhanhat, miután 2017 közepén még 2 millió hordó körül alakult.A Westbeck várakozása szerint a szankciók hatására a jelenlegi, napi közel 2,5 millió hordós iráni olajexportból körülbelül 1,3-1,4 millió hordó fog eltűnni november 4. után. Ez már önmagában is jelentős mennyiség, a napi közel 100 millió hordós globális olajkereslethez viszonyítva, de a piaci kínálat hosszabb távon akár napi 2 millió hordóval csökkenhet, miután az egyes országoknak a szankciók teljesítésére adott haladék lejár majd - vélik a Westbecknél.Az 1,2 milliárd dollárt kezelő Andurand vezetője, Pierre Andurand, aki a 2008-as olajárrekordot majd az azt követő zuhanást is előre jelezte, most azt várja, az árak két éven belül 150 dollár fölé kerülhetne. A hedge fund azonban 2017-ben már szintén meredek drágulást várt, számításait azonban az 50 dollár körül pangó árak keresztülhúzták.A Westbeck Energy Opportunity alapja július 13-ig 4,1 százalékos, az Andurand árupiaci alapja pedig az első félévben 12 százalékos emelkedést tudott felmutatni a Reuters, illetve az HSBC adatai szerint.Az opciós piac mindenesetre, ha nem is a fent prognosztizált szintet, de drágulást áraz. Ez azt mutatja, hogy a legtöbb, 2018 októbere és 2020 decembere közötti időszakra vonatkozó vételi opció 100 dolláros olajárra vonatkozik.