Fordulatot hoztak az olajkartell tervei az olajpiacon

Az esés sokéves rekordot jelentő emelkedésnek vethet véget az olajpiacon, amit az OPEC összehangolt kitermeléscsökkentési lépése mellett a venezuelai és iráni olajiparra kivetett amerikai szankciók is támogatott. Washington pedig a hét elején jelentette be , hogy május elsejéig ad mentességet az iráni szankciók alól, ezt követően a perzsa államtól olajat vásároló országok maguk is szankciókkal szembesülhetnek.Ezzel együtt várakozások szerint bizonyos mennyiségű, napi 500-600 ezer hordónyi iráni olaj továbbra is juthat exportra, ami a jelenlegi mintegy napi 1 millió, és korábbi napi 2,5 milliós kivitelhez képest további jelentős visszaesést jelenthet.A Brent azonnali jegyzése közel 2 százalékkal gyengülve 72,30 körül áll pénteken délután három óra körül. Ezzel együtt az olajfajta árfolyamának heti teljesítménye még mindig körülbelül 1 százalékos erősödést mutat.

A WTI spot árfolyama ugyanakkor ezt megközelítő mértékű gyengüléssel valamivel 64 dollár fölött tartózkodik.

A Brent árfolyama csütörtökön idén először elérte a 75 dolláros szintet, miután Németország, Lengyelország és Szlovákia felfüggesztette a vezetéken érkező orosz olaj importját, az energiahordozó minőségi problémáira hivatkozva. Ezt követően Ukrajna is leállította az orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken, így Magyarország irányába is. CNBC értesülése szerint az orosz fél április 29. hétfőre tervezi a tiszta olajszállítmányok újraindítását a Barátság kőolajvezetéken át.