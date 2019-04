Furcsán hullámzott a Paksi Atomerőmű termelése

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 4. blokkján 2019. április 23-án 15.00 órától a 7. turbinagépcsoportot érintően karbantartást végeznek a szakemberek, amelynek kapcsán a blokkot 50%-ra leterhelik - közölte az erőmű. Tájékoztatásuk szerint a művelet a szabályok betartásával, a rendszerirányítóval (MAVIR) egyeztetve, a HUPX közzétételi honlapon bejelentve zajlik.Bár az erőmű nem jelentette be, a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító adataiból világosan kiderül, hogy az atomerőmű termelése már a hosszú hétvége folyamán is több alkalommal visszaesett körülbelül 100-250 MW közötti mértékben.A kimutatás szerint előbb vasárnap délután, majd hétfő délután, végül kedd hajnalban is csökkent a termelés, ami azonban pár óra után visszaállt az eredeti szintre. Az alábbi ábrán az alsó, legszélesebb kék tartomány jelzi a Paksi Atomerőmű termelésének alakulását.Erőművi termelés tüzelőanyag szerinti bontásban, nettó üzemirányítási mérés alapján:

Mavir

A termelés ingadozásával kapcsolatban megkérdeztük a Paksi Atomerőművet is, amint tájékoztatnak az okokról, cikkünket frissítjük válaszukkal.