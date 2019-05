Hamarosan megérkezik a tiszta olaj Magyarországra

Normalizálódó Brent/Ural árkülönbség A Mol bejelentése, miszerint a hó közepétől újra jön az uráli olaj Oroszországból, a naptár szerint szerdán vagy a közeli napokban lehet. Közben néhány napja elkezdett esni az uráli és a Brent típusú kőolaj ára közti különbség, ami korábban majdnem 1 dollár környékére emelkedett. Vagyis a kedvezőtlen uráli ár megkezdte a visszatérést a szokásos szint, az 1-2 dolláros negatív árkülönbözet felé. Ez a Mol számára kedvező fejlemény, így a 200 napos mozgóátlagról fordul a részvény árfolyama - hívja fel a figyelmet kommentárjában az Erste.

A társaság különféle technológiai folyamatokkal és tiszta kőolaj hozzáadásával tisztítja meg a kivett, szennyezett olajat. A tájékoztatás szerint a vállalat finomítói továbbra is kizárólag tiszta, jó minőségű kőolajat engednek feldolgozásra, ennek megfelelően a Magyarországon elérhető üzemanyag minősége jelenleg is kiváló, és a jövőben is az marad. Amíg a megfelelő minőségű kőolaj megérkezik, a Mol a korábban felszabadított biztonsági készletből zavartalanul működteti a finomítóit - hangsúlyozta a magyar olajvállalat.A szennyeződést április végén fedezték fel a német, lengyel, cseh, szlovák, magyar, ukrán és belorusz felvevőállomásokat ellátó Barátság kőolajvezetékben. A klórvegyület veszélyezteti az olajfinomítók berendezéseit, ezért ezek az országok leállították a vételezést a vezetékből. A Barátság kőolajvezeték napi egymillió hordó, a globális olajfelhasználás egy százalékának megfelelő mennyiséget szállít. A vevők ugyancsak megtagadták a Szentpétervártól száz kilométerre nyugatra fekvő uszty-lugai olajterminálba érkező szintén szennyezett orosz nyersolaj átvételét is. A kikötő napi mintegy 500 ezer hordó olajat szállít a világpiacra, a terminálon havonta több mint húsz tankert hajóznak be.Kedden délelőtt a Mol-részvény árfolyama 1 százaléknál nagyobb erősödéssel 3168 forint körül áll.