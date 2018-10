Jó úton jár az OMV ahhoz, hogy a nagyok közé kerüljön

A legfontosabb sarokszámok

A társaság megtisztított üzemi eredménye 31 százalékkal 1,05 milliárd euróra nőtt, meghaladva a Reuters 929 millió eurós várakozását.

Az OMV 2018 harmadik negyedévében 455 millió euró nyereséget ért el, az egy évvel korábbi 472 millió euró után; az egy részvényre jutó eredmény 1,45 euróról 1,39-re csökkent.

A nettó adósság az egy évvel korábbi 450 millió euróról 2,306 milliárd euróra nőtt, egy offshore abu-dzabi mező 20 százalékának és a Juzsno Ruszkoje mezű mintegy 25 százalékos részesedésének akvizíciója hatására.

Az organikus beruházások 17 százalékkal 459 millió euróra bővültek, nagyrészt romániai, norvégiai és egyesült arab emírségekbeli kutatás-termelési beruházásoknak köszönhetően.

A kitermelés 65 ezer hordóval napi 406 ezer hordó olajegyenértékre nőtt, költsége 22 százalékkal 6,8 dollár/hordóra csökkent.

Az OMV finomítói árrése 5,7 dollárra esett az egy évvel korábbi 7,04 dollárról.

Ami a legizgalmasabb

Hogy reagált az árfolyam?

Az 1 milliárd euró fölötti tisztított üzemi eredmény évtizedes csúcsot jelent, és ahogy például a Mol esetében, az osztrák olajcégnél is érdemben az elemzői várakozások felett alakult az eredmény. A javulás elsősorban a kutatás-termelési üzletágnak köszönhető, amely az olaj- és gázárak emelkedésével párhuzamosan fokozta termelését, ugyanakkor mérsékelte a termelési költséget.A kitermelés ismét jelentősen, mintegy 20 százalékkal nőtt éves összevetésben, és várhatóan tovább bővül majd a társaság 2025-ös stratégiájának megfelelően, amely a jelenlegi 400 ezer hordó körüli szintről napi 600 ezer hordóra emelné a szénhidrogén-termelést. A beruházások, az eladósodottság alakulása, illetve a mező-akvizíciók is azt jelzik, a társaság követi a kitermelés fokozásáról is szóló - a Molétól ebben eltérő - növekedési stratégiáját. Ez egyben azt is igazolja, a relatív magas olajárak hatására is a globális olajiparban a (korábban elhalasztott) termelési beruházások felfutása tapasztalható, amelynek hatása már 2019-ben az olajpiaci kínálat bővülésében is érzékelhetővé válhat.A harmadik negyedéves eredmények megjelenését követően az OMV-részvény masszívan emelkedik szerdán a nyitás után, miután a befektetőket megnyugtathatta az évtizedes rekord üzemi eredmény, illetve a növekedési stratégiának a kitermelés bővülésében is megmutatkozó folytatódó megvalósítása.