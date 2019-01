Káoszt okozhat az üzemanyaghiány Mexikóban

Andres Manuel Lopez Obrador elnök tavaly december 27-én mutatta be tervét, amelynek értelmében nagyobb katonai védelmet kapnak az olajipari létesítmények, valamint egyszerűen üzemen kívül helyezték azon üzemanyag-vezetékek szállítmányait, amelyeket az országban tevékenykedő nagy számú tolvaj évek óta rendszeresen megcsapolt. Az üzemanyag-maffia felszámolására irányuló terv értelmében a vezetékek helyett tartálykocsikkal szállítanak naponta több millió liter üzemanyagot rendeltetési helyére, ami jóval drágább a vezetékes szállításnál. Az elnök csak akkor tervezi újra üzembe állítani a vezetékeket, miután biztosításukat tökéletesen sikerült megoldani.Az intézkedés azonban nem teljesen váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A vezetékek lezárásának hatására ugyanis a benzinkutak elkezdtek kifogyni az üzemanyagból, amit bezárt kutak és a működő kutak előtt kígyózó sorok jeleznek. Az autósoknak, motorosoknak nem ritkán órákat kell várniuk, amíg megtölthetik tankjaikat. A hiány hatására máris egy új feketepiac alakul, amelyen a sorban állást vállaló emberek jelentős felárral értékesítik a benzint és gázolajat. A hagyományos élelmiszerpiacok forgalma visszaesett, mivel a szállítók és a vásárlók is spórolnak az üzemanyaggal.A helyzetet súlyosbítja, hogy az intézkedést hivatalos figyelmeztetés sem előzte meg a Reuters értesülései szerint. Ahogyan a hírügynökségnek az egyik szövetségi állam, Jalisco vezető gazdasági tisztviselője fogalmazott, az intézkedés zéró koordináció mellett lett végrehajtva. Miután azonban az üzemanyaghiány nyilvánvalóvá vált, a Pemex új menedzsmentje valódi együttműködésbe kezdett a probléma megoldása érdekében.

Az irodáját tavaly december elsején elfoglaló 65 éves baloldali elnök nagy győzelmet aratna azzal, ha képes lenne a párhuzamos üzemanyag-elosztó hálózat felszámolására. A kormány álláspontja szerint a mexikói árnyék-üzemanyagrendszer nagyrészt a Pemex állami olajtársaság korrupt alkalmazottainak szemhunyása mellett működött. Az ügy megoldása a Pemex számára is kulcsfontosságú, amelyet más eladósodott latin-amerikai olajvállalatokhoz hasonlóan adósbesorolása leminősítése fenyeget.A helyi üzemanyag-maffia kiterjedtségét jól jelzi, hogy csak 2018-ban mintegy 3 milliárd dolláros kárt okoztak a kormányzati adatok szerint. Az üzemanyag-maffia erősödő jelenlétének tüneteként például Guanajuato városában az évente elkövetett gyilkosságok száma 2007 óta több mint tízszereésre, 2300 fölé emelkedett, nagyrészt a vezetékek feletti hatalomért zajló bandaháborúk eredményeképpen.A helyzet hamarosan normalizálódhat az elnök szerint, míg a Pemex vezérigazgatója, Octavio Romero szerint az érintett területeken már elkezdték helyreállítani az üzemanyag-értékesítést. A hatóságok a Pemex három vezetőjének szerepét vizsgálják az ügyben és több mint egy tucat ember bankszámláját zárolták. Az ügy komplexitására, valamint a több ezer kilométernyi vezeték védelmének költségére tekintettel azonban könnyen elképzelhető, hogy az elnöknek a teljes győzelem előtt visszavonulót kell fújnia. Az üzemanyag-disztribúciós problémák esetleges fennmaradása pedig iparági csoportok szerint feldolgozóipari, például autógyártó üzemek leállásához vezethet. A központi bank arra figyelmeztetett, az üzemanyaghiány érzékelhetően emelheti az inflációt és visszafoghatja az amúgy is lassuló gazdasági növekedést.