Kevesebb áramot termelt a Paksi Atomerőmű

A közlemény szerint az elmúlt évben is magas - 89,23 százalékos - átlagos teljesítmény-kihasználással üzemelt az erőmű négy blokkja, így a társaság végül az üzleti tervnek megfelelő árbevétellel zárta az évet. A három éve bevezetett 15 hónapos üzemelési ciklusnak (C15) köszönhetően kimagasló, 98 százalékos rendelkezésre állást produkált a 4. blokk - ismertette Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.

Az atomerőműnél az idei évben folytatják az úgynevezett Sztenderd Nukleáris Működési Modell bevezetését, amitől a hatékonyság és biztonságosság további növekedését várják. Az új modell a társaság reményei szerint megoldást nyújt azokra a hamarosan jelentkező feladatokra is, amelyek a következő években várható nagy létszámú nyugdíjazásokból, vagy éppen a berendezések folyamatos használatával járó kihívásokból erednek - fogalmazott a vezérigazgató a közleményben.A társaság kiemelte azt is, hogy a négyblokkos üzemelés kezdete, 1988 óta 2018-ban volt a legalacsonyabb az egyéni és a kollektív dózis, és minden eddiginél kisebb lett a WANO (Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége) munkabaleseti mutatója is.