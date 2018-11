Körvonalazódik Putyin mesterterve - Hadihajókkal jelentkezett be az olajért és gázért

Hadihajókkal jelentkezett be az ukrán olajért és gázért

Oroszország és Ukrajna álláspontja között a területek hovatartozása mellett az azovi- és fekete-tengeri, illetve a kercsi-szorosi olaj- és gázforrások kitermelési jogait illetően is óriási szakadék tátong: mindkét ország magáénak követeli azt.

Nem nélkülözhető

Bár a térség kikötőiből nyersolajat, illetve autógázt (LPG-t) is szállítanak, de a konfliktus inkább csak a regionális ellátást zavarhatta meg, nem pedig az exportot. A civil hajók, így az olajtankerek előtt már hétfőn reggel ismét megnyitották a Kercsi-szorost, vagyis a vasárnapi incidens nem gyakorolt érdemi hatást a teherszállítmányokra. Miután a térségbeli kikötők nem játszanak főszerepet az orosz energiaexportban, így még a térségi helyzet esetleges elmérgesedésének is csak korlátozott hatásai lennének a szállításokra.Ezzel együtt az incidens magában hordozza az eszkalálódás kockázatát, ami tovább súlyosbíthatja az olaj- és gázforrásokkal valamint -infrastruktúrával kapcsolatos Kijev és Moszkva közötti vitát.Moszkva vitatja a hágai Állandó Választottbíróság illetékességét is a krími olaj- és gázforrások kitermelési jogaira vonatkozó vitában, ahová Ukrajna 2016 szeptemberében nyújtott be keresetet Oroszország ellen, amely szerinte a Krím annektálásával megsértette a forrásokhoz való jogát. Mindemellett továbbra is tart a gázszállítások és kifizetések kapcsán a két fél között évek óta fennálló vita. A Gazprom fellebbezett azon bírósági döntés ellen, amely szerint 2,56 milliárd dollárt kellene fizetnie az ukrán Naftogaznak a leszerződött de le nem szállított gáz és a ki nem fizetett tranzitdíjak után.Az incidens növeli annak esélyeit is, hogy Oroszországra újabb gazdasági szankciókat vet majd ki Washington és Brüsszel. Az viszont az Eurasia Group értékelése szerint kevéssé valószínű, hogy erőteljesebb büntető intézkedésekről döntenének az orosz olajipar és nyersolajexport tekintetében. Ennek egyik oka az, ami miatt Putyin energiapolitikája is működhet: a világ jelentős része egyelőre egyszerűen nem tud lemondani az orosz energiahordozókról. Erre jó példa Németország, amely az EU legerősebb gazdaságaként számos ország tiltakozása ellenére is ragaszkodik az orosz energiafüggését fokozó Északi Áramlat 2 gázvezeték megépítéséhez. Az orosz elnök diplomatikus álláspontja szerint az ukrán gáztranzit a projekt megvalósítása után is fennmaradhat, de a szállított mennyiség a 2020-as évek elején várhatóan jelentősen csökken.

Az olajpiac urai

Ki nem játszott lapok

Mások nem látják ilyen diplomatikusnak Putyin fellépését, azzal vádolva az elnököt, hogy az energiapolitikát az orosz politikai befolyás érvényesítésének és Európa megosztásának eszközeként alkalmazza. Ez a felvetés a 2000-es évek ukrán-orosz gázválságai alkalmával látott napvilágot először, de gyakran felmerül az Északi Áramlat 2 gázvezeték építése kapcsán is. A projektet (az USA mellett) élénken ellenzi Ukrajna és a balti államok, illetve Lengyelország is. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő korábban úgy fogalmazott, a gázvezeték fenyegetést jelent Európa energiabiztonságára és szolidaritására nézve, míg Ukrajna egyszerűen az Európai Unió és a NATO országai ellen irányuló hibridfegyvernek minősítette a gázvezetéket.Oroszország igénye a folyamatok meghatározására egyre jobban érzékelhető. Putyin tagja annak a triumvirátusnak, amely növekvő mértékben irányítja, sőt, gyakorlatilag uralja az olajpiaci folyamatokat, ezáltal az árfolyamok alakulását. Donald Trump amerikai elnök és a szaúdi koronaherceg Mohammed bin Szalman mellett így elsősorban az orosz elnök lesz az, aki 2019-ben és azt követően is meg fogja határozni az olaj kurzusát.Az alapot ehhez az adja, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia együtt a világ teljes olajellátásának közel 40 százalékát biztosítja, ami több, mint az OPEC 15 tagjának összes termelése. Ők vezették rá júniusban az OPEC-et arra is, hogy a 2017 eleje óta érvényes termeléscsökkentési intézkedésen enyhítsenek, és ennek értelmében fokozta a két ország rekord szintig kitermelését. Nem mellesleg, nagyrészt éppen ez a bővülés - a kereslet csökkenésével kapcsolatos aggályokkal együtt - vezetett éles fordulathoz a befektetők döntéseiben, ami az árak zuhanását okozta.Putyin ugyan hajlandó együttműködni a kitermelési politika alakításában, de egyelőre nem teregette ki kártyáit, és nem árulta el, hogy részt vállalna-e egy kitermeléscsökkentési intézkedésben. A kivárást részben a nagy olajtermelő országok közötti nézeteltérések magyarázzák: míg Szaúd-Arábia szerint a piacnak mintegy napi 1 millió hordós termeléscsökkentésre lenne szüksége, közben az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump éppen hogy lebeszélné erről az olajországokat, tekintettel arra, hogy a szankciók hatására a piacról jelentős mennyiségű olaj esik ki. (Az OPEC december 6-án tartja következő csúcstalálkozóját, amelyen a kitermelésről is dönthetnek.)A napi 1 millió hordós termeléscsökkentés megvalósításához vélhetőleg Moszkva hozzájárulására is szükség lesz. A szaúdi tervek azonban igencsak fagyos fogadtatásban részesültek Putyin részéről, ami arra utalhat, hogy az orosz elnök nem szívesen csökkentené az ország legnagyobb bevételi forrását jelentő olajkitermelést. Októberben posztszovjet rekordnak számító napi 11,41 millió hordót ért el orosz kitermelés.Végeredményben tehát az ukrán-orosz konfliktussal nincs sok veszíteni valója Putyinnak, sőt, számára optimális esetben egy csapásra két legyet üthet. Nem sokakban lehet kétség, hogy Oroszország további területi igényekkel léphet fel Ukrajnával szemben, részben éppen az érintett területek értékes olaj- és gázforrásainak megszerzése céljából. És bár a konfliktus rövid távon nem gyakorol nagy hatást az ukrán szénhidrogén-tranzitra, az olajpiacon az utóbbi időben felértékelődött a geopolitikai konfliktusokról szóló hírek szerepe, így hosszabb távon felfelé mutató hatást gyakorolhat az árakra, vagyis azok anélkül kaphatnak támaszt, hogy Oroszországnak csökkentenie kellene olajtermelését.