Lengyelország 6 milliárd köbméter gázt szállíthat Ukrajnának

2021-ben jelentős gázmennyiséget szállíthatunk Ukrajnának, 6 milliárd köbméterről lehet szó

Segítjük Lengyelországot az orosz gázfüggőség legyőzésében, és támogatjuk ambícióit, hogy természetes földgázszállítási, az LNG-t a szomszéd országokba továbbító központtá váljon

Az ukrán és az amerikai küldöttség a második világháború kitörésének 80. évfordulója alkalmából tartandó szeptember 1-jei nemzetközi megemlékezésekre érkezett Varsóba, és szombaton kétoldalú tárgyalásokat folytattak gazdasági témákban is.- közölte Naimski, emlékeztetve, hogy a jelenlegi szállítási kapacitás 1,5 milliárd köbméter. Hozzátette, hogy addig lengyel oldalon befejeződnek a lengyel-ukrán interkonnektorhoz szükséges beruházások, de ukrán oldalon még 110 kilométer csővezeték hiányzik.Az Ukrajnának szánt gázszállítások növelését a 2015-ben a Swinoujscie lengyel balti-tengeri város mellett üzembe helyezett, cseppfolyós gázt (LNG) fogadó kikötő bővítése, valamint a Baltic Pipe nevű, a norvég gázt Dániából Lengyelországba szállító vezeték befejezése teszi lehetővé - mondta el Naimski.Az új swinoujsciei gázterminál építése a tervek szerint 2023-ban fejeződik be, a Baltic Pipe gázvezeték 2022-re épül meg. A beruházások szükségességéről a sajtóértekezleten Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter beszélt.- húzta alá.Ebben a vonatkozásban beszélt az ukrajnai gázszállításokat lehetővé tevő infrastruktúra kiépítéséről is. A szombaton aláírt háromoldalú megállapodás közös elköteleződést jelent az LNG biztonságos térségbeli szállítására - mondta.Olekszandr Daniljuk, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a sajtóértekezleten az orosz gázszállításoktól való függetlenedés, a szállítások diverzifikációjának szükségességéről beszélt. Néhány éve nem veszünk gázt az (orosz) Gazpromtól, a következő lépés a főleg az Egyesült Államokból származó LNG-hez való hozzáférés - mondta.Közlése szerint megvitatták a lengyel és amerikai partnerekkel a német-orosz beruházásként a Balti-tenger alatt épülő Északi Áramlat-2 gázvezeték ügyét is. Ezt fenyegetésnek tekintjük a térségbeli biztonság szempontjából - hangsúlyozta Daniljuk.A PGNiG lengyel állami gázvállalat csütörtökön már kötött egy, még az idén teljesítendő szerződést az amerikai LNG továbbszállítására az ERU Trade ukrán gázvállalattal. A szállítmányok a 2019-2020-as téli időszakban növelnék Ukrajna energiabiztonságát. Az ERU Trade nyilatkozata szerint nem feltétlenül Ukrajna lesz a végállomás, a gázt térségbeli országokba, köztük Magyarországra is szállíthatják.