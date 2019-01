Magyar részvétellel indul Afrika egyik legnagyobb energetikai projektje

A magyar állam által támogatott beruházás részeként három GE gázturbinát (TM 2500) szállítanak az afrikai országba, amelyeket a Bridge Power nevű kombinált ciklusú erőműbe fognak beépíteni. A projekt eredményeképpen az afrikai ország második legnagyobb villamosenergia-termelő egysége fog létrejönni a 400 MW-os Bui-gátat követően, hasonló kapacitással - jelentette be Szabó András, Magyarország ghánai nagykövete a helyi sajtóbeszámolók szerint Az erőmű a földgáz mellett LPG gázzal és dízzellel is üzemeltethető lesz. A 70 millió dolláros beruházásból a projekt első szakasza fog megvalósulni, a hírek szerint az erőműbe később még két turbinát fognak telepíteni. A második szakaszban további eszközök érkeznek Magyarországról, amely a helyi sajtóhírek szerint az EXIM bankok keresztüli finanszírozással is támogatja a projekt megvalósítását. A Bridge Power projektet a nemzetközi Early Power Limited (EPL) konzorcium valósítja meg, amelyben egyebek mellett a General Electric Power is részt vesz.A projekt a “Ghana Beyond Aid" ágenda megvalósítása szempontjából is fontos fejlemény, amelyet Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ghánai elnök hirdetett meg az ország modernizációjára, elsősorban az energiaigényes feldolgozóipar és élelmiszer-feldolgozás fejlesztése, illetve új munkahelyek létrehozása révén.