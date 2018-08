Magyarországnak rég megígért gázvezeték-fejlesztés indul a szomszédban

"rendkívül barátságtalan lépésnek tekintjük a horvát kormány részéről, hogy az Európai Bizottságtól újabb felmentést kért, holott az unió szabályai szerint 2013. december 31-ig minden interkonnektort meg kellett volna valósítani az EU területén".

A két ország közötti gázvezeték összeköttetés (interkonnektor) eddig csak Magyarország irányából tette lehetővé a szállítást. A Plinacro horvát állami társaság total croatia news által ismertetett közlése szerint pénteken elkezdik építeni a szállítások kétirányúvá tételét lehetővé tevő első kompresszorállomást. A munkálatok a Velika Ludina nevű településen indulnak, mintegy 60 kilométerre délkeletre Zágrábtól.Az interkonnektor kétirányúsítását Magyarország régóta szorgalmazza, a munkálatok késlekedését korábban a legmagasabb diplomáciai szintről érkező kritikus hangvételű nyilatkozatokban tette szóvá. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2015 júliusában például úgy fogalmazott,A két ország közötti viszony normalizálódásával e téren is előrelépés történt, a témában Horvátország és Magyarország szándéknyilatkozatot is aláírt 2017 júniusában Budapesten.A szükséges infrastruktúra létrehozását szolgáló projekt teljes költsége 209,5 millió kuna (valamivel több mint 9 milliárd forint), ami teljes mértékben a Plinacrót terheli. Az új kompresszorállomás kapacitása 200 ezer köbméter lesz óránként. A tesztüzem 2019 harmadik harmadában startol.A két ország közötti gázszállítás kétirányúvá tétele nem csak a magyar energiabiztonságot és ellátás diverzifikációt, de a vonatkozó EU-direktívának, illetve CESEC-kezdeményezésnek (Közép- és Délkelet-Európai Gázátviteli Hálózatok) való megfelelést is szolgálja.