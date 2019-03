Magyarországon egyedülálló e-töltőt telepített a Mol

A vállalat 2012 óta bővíti villámtöltő hálózatát, a legújabb ultragyors töltővel a Mol nyolc budapesti töltőállomásán találhatók elektromos töltők, amelyek száma a következő hónapokban további hárommal bővül majd - jelentette be Tóth-Fekete Róbert, a Mol-csoport e-mobilitási területének vezetője az átadó alkalmával.A Nagyszőlős utcai berendezés már arra a trendre rezonál, mely szerint az autógyártók egyre nagyobb hatótávot megtenni képes elektromos autókat dobnak a piacra. Az ultragyors töltő 2*75 kW-os kapacitása révén 150 kilométerre növelheti az akkumulátor hatótávolságát és egy időben két autót is képes 30 perc alatt feltölteni.

A társaság az e-üzemanyag piacán is meghatározó magyarországi és régiós szerepre tör. 2030-as hosszú távú stratégiájába illeszkedik a NEXT-E projekthez való csatlakozás is, amelynek részeként az elmúlt év végéig összesen 18 villámtöltőt telepített a vállalat a régió hat országában. 2019 végére ez a szám eléri a 100-at, így teljesülhet a 2020 végére kitűzött cél, és létrejön egy 252 tagú elektromos töltőhálózat a cseh határtól a Fekete- és az Adriai-tengerig. A töltőkből 141 kap helyet a Mol-csoport töltőállomásain Mol Plugee márkanév alatt. A Mol 2018 nyarán vezette be a Mol Plugee márkanevet Magyarországon az emobilitási szolgáltatásaira, amelyet idén régiós szintre is kiterjeszt, első körben Horvátországban, Románia, majd pedig a többi térségbéli országban.