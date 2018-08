Megmenekült az amerikai atomenergia-óriás

A Westinghouse tavaly márciusban kért csődvédelmet, még mint a Toshiba nukleáris energetikai egysége. Akkor még úgy tűnt, a Toshiba képes kezelni a helyzetet és megmenteni a céget, azonban a Westinghouse miatt keletkező gigantikus, mintegy 9 milliárd dolláros veszteségek hatására úgy döntött, értékesíti a társaságot. A 2018 januári bejelentés szerint a Brookfield Business Partners és más befektetők mintegy 4,6 milliárd dollárért szerezhették meg a társaságot. A mostani lépést követően a cég erőfeszítéseit üzleti tevékenysége megerősítésére, valamint az innovációra összpontosítja a Westinghouse elnök-vezérigazgatója, José Emeterio Gutiérrez szerint.Az üzleti szolgáltatásokat nyújtó és ipari tevékenységet végző Brookfield Business Partners a Brookfield Asset Management alternatív eszközkezelő cég vállalata, amely mintegy 285 milliárd USA dollár értékű eszközt kezel. A vállalat által kezelt eszközök jelentős része (körülbelül 150 milliárd dollár) az Amerikai Egyesült Államokban található.A Toshiba 2006-ban kötelezte el magát az atomenergia mellett, amikor 5,4 milliárd dollárért megvásárolta az amerikai Westinghouse nukleáris technológiai vállalatot. Ekkor a Toshiba még a nukleáris energia új korszakának kezdetét vizionálta, de még 2016 márciusában is jelentős növekedési drivernek a nukleáris energia üzletágat. A tokiói székhelyű vállalat 2016 decemberben jelentette be, hogy a Westinghouse-nál hatalmas, több milliárd dollár nagyságú leírásra is kényszerülhet egy akvizíció nyomán. A leírások nagyrészt két, az Egyesült Államokban épülő nukleáris erőmű költségtúllépéseihez kapcsolódnak.A Westinghouse Electric Company közművállalatokat lát el atomerőművi termékekkel és technológiákkal. A világon működő atomerőműveknek körülbelül a felében ma is a Westinghouse technológiáját alkalmazzák. A Westinghouse szállította le a világ elsőként kereskedelmi forgalomba kerülő nyomottvizes atomreaktorát 1957-ben az amerikai egyesült államokbeli Shippingportban, Pennsylvania államban.