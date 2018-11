Megszakította rossz sorozatát a világ legnagyobb olajcége

A száraz tények

A társaság profitja 57 százalékkal 6,24 milliárd dollárra emelkedett; a részvényenkénti eredmény 1,46 dollár lett a várt 1,23 dollárral szemben, és a 2017 harmadik negyedéves 93 centet követően.

A negyedév során az Exxon Mobil 76,61 milliárd dollár árbevételt ért el, meghaladva a 73,55 milliárdos várakozást.

A kedvező eredmények elérését a magasabb olajárak és az egyesült államokbeli Permi-medencében folytatott kitermelés fokozódása támogatta.

Míg az Exxon globális olajtermelése 3 százalékkal múlta alul az egy évvel korábbi időszakét, gáztermelése 4 százalékkal esett vissza 2017 hasonló időszakához képest. Az elmúlt 10 negyedből kilencben csökkent a társaság termelési aktivitása.

A teljes kitermelés csökkenése ellenére a kutatás-termelési üzletág nyeresége több mint kétszeresére, 4,23 milliárd dollárra emelkedett. A gáztermelés visszaesését az amerikai mezők kitermelésének növekedése, a nyersolajárak emelkedése, valamint egyszeri adóhatások - egy 360 millió dolláros adókedvezmény - ellensúlyozták.

A társaság finomítóinak nyereségessége javult, azonban a karbantartások és a finomítók átállítása az alacsony kéntartalmú üzemanyag termelésére rontotta az eredményességet.

A készpénztermelő képesség 11,1 milliárd dollárra, az elmúlt négy év legmagasabb szintjére emelkedett.

Ami a legizgalmasabb

Hogy reagált az árfolyam?

A visszaeső teljes kitermelésen belül az egyesült államokbeli Permi-medencében folytatott olajtermelés 57 százalékkal bővült éves összevetésben, korábbi júliusi bejelentésének megfelelően, amely szerint a társaság a magasabb árrést biztosító olajtermelést fokozza a gáztermelés visszafogásával párhuzamosan. A Permi-medence az Exxon egyik legfontosabb növekedési területe, az itt megvalósuló palaolaj-termelés pedig tovább bővülhet, miután a társaság új projektek indításával is fokozza aktivitását - közölte a társaság közleményében Darren W. Woods elnök-vezérigazgató. A társaság közlése szerint beruházásai során továbbra is prioritásként kezeli az új termelő projekteket, valamint az osztalékfizetést a részvény-visszavásárlásokkal szemben.A jelentés érdekes része az is, hogy bár a feldolgozás-kereskedelmi (downstream) üzletág nettó eredménye 1,64 milliárd dollárra nőtt, az eredmény alakulására kedvezőtlenül hatott, hogy az Exxon számos finomítójában karbantartási és korszerűsítési munkálatokat végez, és figyelmeztetése szerint ez a következő negyedévekre is jellemző lesz. A munkálatok keretében a cég alacsony kéntartalmú üzemanyagok gyártására állítja át finomítóit, amelyek iránt a kereslet várhatóan alaposan megerősödik a jelenleginél szigorúbb hajózási emissziós szabályok 2020-as életbe lépésével.A várakozásokat túlszárnyaló számok megjelenését követően az Exxon Mobil részvényárfolyama 3 százalékot ugrott a pénteki kereskedésben, majd 1,6 százalékos emelkedéssel zárta a napot. Bár, nagyrészt az olajárak emelkedésének köszönhetően több fontos soron rég látott jó eredmények láttak napvilágot, az össztermelés folytatódó csökkenése óvatosságra inti a befektetőket.