Megtolja a horvát kormány az LNG-terminál ügyét

A Kvarner-öbölbe tervezett terminál 2021-ben kezdi meg működését, és a projekt 234 millió euróba kerül, ebből csak maga az úszó LNG-terminál (FSRU) 160 millió euróba. A projektet az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (CEF) koordinációs bizottsága 2017 februári döntése szerint 101,4 millió euróval támogatta. A fennmarad összeget - 32,6 millió eurót - a kormány által elfogadott finanszírozási terv szerint az LNG Hrvatska vállalat és az ország vezető gáz- és árampiaci állami vállalatai (HEP, Plinacro) biztosítják.Tomislav Coric környezetvédelmi és energetikai miniszter a sajtónak úgy nyilatkozott: az LNG-terminál Horvátország stratégiai befektetési projektje, fontos az ország energetikai függetlensége és biztonsága szempontjából, ezért elengedhetetlen a szállítási útvonalak diverzifikálása, valamint az egy forrásból történő behozatali függőség csökkentése.A krki LNG-terminál kapacitásainak előzetes lefoglalását célzó, úgynevezett Open Season eljárás során felkínált gázmennyiségre 520 millió köbméter kötelező és 300 millió köbméter feltételes ajánlat érkezett, amely sokkal kevesebb a 1,5 milliárd köbméternél, amennyi minimum szükséges ahhoz, hogy a beruházás kifizetődő legyen. Az adriai cseppfolyósgáz-terminál teljes kapacitása 2,6 milliárd köbméter évente. Annak ellenére, hogy bár a projekt egyelőre nem kifizetődő, Coric többször is elmondta, hogy LNG-terminál a kormány meghatározó energetikai projektje marad.A tárcavezető korábban arról is beszélt , hogy ami a kapacitások megvásárlását illeti, két szándéknyilatkozat is érkezett Magyarországról, azzal a kitétellel, hogy a leendő terminálban tulajdonrészt szerezhessenek. Arról nem tett említést a miniszter, mely magyar vállalatokról van szó. Elmondása szerint folytatják a tárgyalásokat a magyarokkal, kiemelve, hogy stratégiai fontosságú projektről van szó, nemcsak Horvátország számara, amely egyre inkább függene a behozatali gáztól, hanem Európa, és főleg az olyan országok számára is, mint Magyarország és Ukrajna. A korábbi hírek szerint a magyar kormány a gázellátás diverzifikálását szolgáló terveiben jelentős szerepet szán a projektnek, sőt, sajtóértesülések szerint tárgyalásokat folytat a horvátokkal a Krk-szigeten tervezett gázlefejtő megvásárlásáról.A projekt megvalósulását több környezetvédő és helyi civil szervezet is ellenzi, nem csupán környezetvédelmi, hanem az idegenforgalommal kapcsolatos aggályokra is hivatkozva.