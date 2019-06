Megugrott az orosz gázexport Magyarországra

Az orosz gázmonopólium január 1. és június 5. között összesen 4,3 milliárd köbméter gázt exportált Magyarországra, ami 57,5 százalékkal meghaladja a tavalyi hasonló időszak során teljesített szállításokat - közölte a társaság Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatójának egyeztetését követően.A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon folytatott megbeszélésen Miller és Szijjártó a magyarországi gázszállítási rendszer fejlesztésének aktualitásait is megtárgyalták. A Reuters beszámolója szerint a magyar fél kifejezte arra irányuló szándékát, hogy biztosítsa, a tervezett gázmennyiség a lehető legrövidebb idő alatt Magyarországra ér a Török Áramlat gázvezeték új ágán.Szijjártó Péter csütörtökön jelentette be , hogy új megállapodásokat kötött az orosz féllel annak éredkében, hogy a 2020-as magyar gázellátás az ukrajnai tranzitútvonal bizonytalanná válása, illetve kiesése után is biztosított legyen. Bár az ukrán szállítási útvonal megszűnése ellen több ország hevesen tiltakozott, Moszkva várhatóan minimális szintre szorítja vissza jövőre az ukrán gáztranzitot az Északi Áramlat 2 és a Török Áramlat új ágának megépülését követően, amely alternatív ellátási útvonalakat nem kis részben a több mint évtizedes múltra visszanyúló orosz-ukrán gázvita hatására építi ki.A Gazprom tavaly összesen 7,6 milliárd köbméter földgázt exportált Magyarországra, ami 9,3 százalékkal haladja meg a 2017-es 7 milliárd köbmétert.