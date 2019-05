Megviselte az orosz olajtermelést a szennyezési ügy

Számos gazdasági és stratégiai szempontot kell még értékelnünk (a korlátozás folytatásával kapcsolatban), de foglalkozunk a kérdéssel - fogalmazott Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter, első miniszterelnök-helyettes egy kazahsztáni konferencián a Reuters hírügynökségnek adott interjúban.Az OPEC és a szervezeten kívüli nagy olajtermelő országok, közöttük Oroszország olajtermelésük napi 1,2 millió hordós csökkentésében állapodtak meg az idén januártól hat hónapos időtartamra a világpiaci kínálatot terhelő magas felhalmozott készletek leépítésének elősegítése érdekében. Az OPEC+ néven ismertté vált olajtermelői együttműködés az OPEC június végén esedékes, de egyes értesülések szerint július elejére eltolódó bécsi közgyűlésén vitatja majd meg a korlátozási megállapodás további sorsát.A korábbi hírek még arról szóltak, hogy a termelés fokozásának lehetőségét is mérlegelik Moszkvában. A hétfői hírek szerint azonban az április végén kirobbant, a valaha volt legjelentősebb orosz olajszennyezési ügy, illetve az export csökkenése nyomás alá helyezte az ország termelését, amely tovább csökkent májusban.A napvilágot látott adatok szerint mintegy 5 millió tonna olajba kerülhetett a megengedettnél nagyobb klorid-szennyeződés, amelynek egy része még mindig a kelet-európai vezetékekben található. Oroszország maga mintegy 2 millió tonna szennyezett olajat vett ki a csövekből, és további 1 millió tonnát fogad vissza Fehéroroszországból.A Mol május 14-én azt közölte, annak érdekében, hogy a Barátság vezetéken mihamarabb újra indulhasson a szabványos kőolaj szállítása, a 100 kilotonna szennyezett kőolajat vesz ki a vezetékből, és raktároz el az érintett országok több cégéhez hasonlóan - ebből 60 ezer tonna májusban érkezhetett az országba. A Mol a kivett szennyezett olajat újra felhasználhatóvá teszi a jövőben. Reuters által idézett orosz iparági források szerint az orosz olajexport a Transznyefty vezetékein - így a Magyarországot is elérő Barátság kőolajvezetéken - május végéig mintegy 6 százalékkal maradt el az áprilisitól. Közben az ország termelése is csökkent kis mértékben, így Moszkva szerint jelenleg a nemzetközi kitermelés-csökkentési intézkedés keretében vállalt napi 11,18 millió hordós szint alatt alakul.