Mindenképpen megépíti Moszkva a sokat vitatott gázvezetéket

Alekszander Novak abban bízik, hogy Oroszországra nem vetnek ki újabb szankciókat, de a gázvezetéket akkor is megépítik, ha mégis - minderről egy olaszországi energetikai konferencián beszélt a miniszter a Reuters beszámolója szerint. A szintén a Gazprom vezette Török Áramlat projekt, illetve vezeték révén Novak szerint 2019 végén válhat lehetővé az első kereskedelmi gázszállítás Délkelet-Európába.Az orosz állami gázóriás, a Gazprom által vezetett Északi Áramlat 2 projekt megvalósulásával a jelenlegi Németország irányú közvetlen orosz gázszállítási kapacitás megduplázódik és elérheti az évi 110 milliárd köbmétert. A beruházást öt nagy nyugati olaj- és gázvállalat finanszírozza.Korábban Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kifejezte ellenérzéseit a projekttel szemben, amellyel szerinte tovább nő Németország orosz energiafüggése. Az EU-tagállamai is megosztottak a kérdésben, illetve az Oroszországgal való üzletelés kérdésében. Az Északi Áramlat 2-t Lengyelország mellett balti államok és Ukrajna is ellenzik az orosz befolyás növekedésétől, illetve a gázszállítási útvonalak átrendeződésétől tartva.Az Északi Áramlat 2 gázvezeték szankcionálását korábban többször kilátásba helyezte az Egyesült Államok, amire egyelőre nem került sor. Washington politikai okokkal indokolta a terveket, ugyanekkor ezzel egyúttal az amerikai LNG előtt is szélesebb piacot kíván nyitni Európában. Értesülések szerint ugyanakkor a gázvezeték megépítésében érdekelt körök korábban felkínálták az Északi Áramlat 2 projektben való részvétel lehetőségét is a tengerentúli cégeknek.