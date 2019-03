Módosítaná az atomtörvényt és több klímapolitikai törvényt a kormány

Az egyik javaslat az atomtörvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény kisebb terjedelmű módosítását tartalmazza. Az Országgyűlés honlapján olvasható javaslat elsődlegesen egyes eljárási szabályok felülvizsgálatával összefüggő módosításokat, valamint jogtechnikai jellegű pontosításokat tartalmaz, és pár érdekesebb részletet is magába foglal.Eszerint a törvénybe bekerül, hogy az atomenergia alkalmazási körébe tartozó hatósági eljárások során megállapított jogszabálysértések esetén nem alkalmazható figyelmeztetés, valamint közigazgatási óvadék szankció, amennyiben a jogsértés rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár bekövetkezéséhez vezethet, illetve egyebek mellett akkor sem, ha a jogszabályban foglalt követelmények oly módon sérülnek, hogy ennek következtében ellenőrizetlen és szabályozatlan nukleáris láncreakció jöhet létre. A törvény egy másik új résszel is kiegészül, amelynek értelmében a törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a közbiztonságra és a nukleáris biztonsági követelményekre tekintettel elkobzásnak van helye; a nukleáris vagy radioaktív anyag elkobzása az atomenergia alkalmazójával szemben is elrendelhető. További változás egyebek mellett, hogy a módosítás alapján az engedélyesnek a jövőben bejelentési kötelezettsége lesz a közbiztonsági engedélyhez kötött munkaviszony megszűnésére, vagy közbiztonsági engedély nélkül végezhető munkakör betöltésére vonatkozóan.A kormány emellett egy másik energetikai témájú, az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosítását célzó törvényjavaslatot is benyújtott kedden. A javaslat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény; az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú; valamint a földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény kis terjedelmű módosítását tartalmazza.Ebben a kormány javasolja, hogy a létesítmények kérhessék a 2016, 2017, 2018-as évek során 300 óránál kevesebbet működő tartalék- és készenléti berendezésük vonatkozásában azok kivételét az EU kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alól a 2021-2025-ös kiosztási időszak tekintetében és ezzel a berendezések nyomonkövetési kötelezettség alóli mentesítését. Továbbá, a javaslat egyebek mellett a légi jármű üzembentartók részére történő térítésmentes kvótakiosztási szabályokat is módosítja a 2017-2023 közötti időszak vonatkozásában, a légiközlekedési tevékenységekre vonatkozó piaci alapú globális intézkedés 2021-től történő bevezetésének előkészítése céljából, illetve a vonatkozó uniós irányelvek módosulása nyomán.