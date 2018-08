Nagy tervei vannak az olaj- és gázszektorban Kínának

A kínai állami tengeri olaj- és gáztermelő vállalat (CNPC) jelentősen bővíteni akarja a bizonyított belföldi olaj- és gázkészleteket. A CNPC egyik kulcsfeladatának a földgáztermelést szolgáló beruházások és az olyan kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések gyorsítását jelölte meg, mint a földalatti gáztárolók - számolt be a Reuters A közlemény Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnökének az energiabiztonság növelésére vonatkozó utasításait követően jelent meg a CNPC honlapján. Az elnök a tavaly téli kínai gázválságra is tekintettel jelölte ki az iparági aktivitás fokozásának célját. 2017 telén az ellátás képtelen volt lépést tartani a felfutó pekingi gázfogyasztással, a termelési, vezeték- és a tároló kapacitások szűkössége miatt.Kína már a világ legnagyobb energiafogyasztója és olajimportőre, de készletei csökkennek, a termelés alatt álló olajmezők fejlesztési költségei pedig emelkednek. A gázfogyasztás gyors emelkedése miatt ez az import is sebesen bővül, és már 45 százalékban ebből fedezik az ellátást. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) várakozásai szerint Kína 2019-ben Japánt megelőzve a világ legnagyobb gázimportőre lesz.Közben Peking egyre súlyosabb kereskedelmi csatározásokba bonyolódik az Egyesült Államokkal, amelynek részeként 16 milliárd dollárnyi amerikai árura, egyebek mellett az olajra, finomított termékekre és gázra is 25 százalékos védővámot vet ki.