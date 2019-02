Napenergia: a szegényebb háztartások jobban akarják, mint a gazdagabbak?

Az eredmények azt mutatják, hogy valójában a társadalom legvagyonosabb tizede telepíti a legkevesebb napelemet, míg ez az arány a 10. és 8. legszegényebb decilisben a legmagasabb. A Victoria University kutatásának eredménye meglepő, tekintettel arra, hogy Ausztráliában is evidenciának számított az a feltételezés, miszerint a magasabb jövedelmű háztartások körében gyorsabban terjednek a napelemek, mint az alacsonyabb jövedelműek között.Az egyetem energetikai agytrösztje, a Victoria Energy Policy Centre több mint tízezer ausztráliai háztartás villanyszámláját, szociális és gazdasági helyzetét tette vizsgálat tárgyává, amelyek körülbelül 20 százaléka rendelkezik telepített napelemekkel. A kutatás az ingatlan becsült értéke alapján kategorizálta a háztartásokat, a legalsó háztartási tized átlagos ingatlanértéke 465 ezer USD, míg a legfelsőé 1,28 millió dollár - számolt be a The Sydney Morning Herald . A magyarországi viszonyokra már csak az anyagi körülmények közötti eltérések miatt sem vonatkoztatható egy az egyben a kutatás eredménye.A jelenség egyik, ha nem a legfontosabb oka a villamosenergia-árak emelkedése iránti érzékenység eltéréseiben keresendő. A legkevésbé jómodú ausztrál háztartások számára a napelemek telepítése a villanyszámla mérséklésének egyik leginkább elérhető módja, addig a leggazdagabbak számára jóval kisebb motivációt jelent ugyanez. A folyamatot a hálózati áramárak emelkedése mellett a napenergia költségeinek csökkenése is támogatja.A tanulmány további érdekes megállapítása, hogy a napelemmel rendelkező átlagos háztartás 9 százalékkal vásárolt kevesebb áramot a hálózatról, mint az, amelyikre nincsenek fotovoltaikus panelek telepítve, de annál összességében körülbelül negyedével több áramot fogyasztott. A napelemes háztartások a hálózatra is visszatáplálnak, ezáltal a napelemmel nem rendelkezők villanyszámlájának csökkentéséhez is shozzájárulnak.2018-ban Ausztráliában 3775 MW új fotovoltaikus kapacitást telepítettek, több mint háromszor annyit, mint 2017-ben. A 2018-as bővülés zömét a nagyerőművek adták, de a háztartások is 1227 MW új kapacitást hoztak létre, több mint 40 százalékkal többet, mint a megelőző évben.