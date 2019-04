Napokon belül Magyarországra érhet a szennyezett orosz olaj

A magyarországi energiaellátás legégetőbb kihívásairól a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján bővebben is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

A Mol közlése szerint működési területén egyelőre nem érzékelhető a minőségromlás. A lapunkhoz is eljuttatott közleményükben hangsúlyozták, tisztában vannak a Barátság kőolajvezeték északi részét érintő minőségi problémával. A vezeték déli szakaszán - Szlovákiában és Magyarországon - a Mol és a Slovnaft több szakaszon, illetve a belépési pontokon is rendszeresen ellenőrzi és méri a kőolaj minőségét. Eddig azt tapasztaltuk, hogy a kőolaj minősége megfelel az előírásoknak. Emellett továbbra is figyelemmel kísérjük a fejleményeket. Ugyanakkor a Mol és a Slovnaft egyeztet a régió kőolajszállításáért felelős hatóságokkal és vállalatokkal - közölték.Az elmúlt napokban több észak- és közép-európai országban az orosz olajszállítmányok minőségének érdemi romlását tapasztalták, ami zavart okozott a kontinens finomítói iparágában - számolt be korábban a Reuters orosz tisztviselőkre és kereskedőkre hivatkozva. A hírügynökség szerint a probléma az Oroszország balti-tengeri, uszt-lugai kikötőjén, illetve a Barátság olajvezetéken át Fehéroroszországba, Lengyelországba, Németországba, Magyarországra és Csehországba tartó olajszállítmányokkal kapcsolatban áll fenn, amelyekben jelentős szerves klórvegyület szennyezéseket mutattak ki április 19. óta.Az anyagot a kitermelés során alkalmazzák azt elősegítendő, azonban szállítás előtt rendszerint eltávolítják az olajból, ellenkező esetben a finomítói berendezések károsodását idézheti elő. Egyelőre nem világos, hogy hogyan történt a szennyezés. A beszámolók szerint a szennyeződés koncentrációja 150-330 ppm között ingadozott, sokszorosan meghaladva a 10 ppm-es maximális határértéket, valamint a megszokott 1-3 ppm körüli szintet. Az orosz energiaügyi miniszter elismerte a minőségi problémát, és közölte, a Transznyefty mielőbb igyekszik megoldani azt, ami egy másik anonim forrás szerint hét végéig történhet meg. A Transznyefty korábban azt ígérte, hogy április 22-re vagy 23-ra elhárítják a problémát. Ha ez meg is történt, a vezetékbe korábban töltött szennyezett olaj még napokkal később is a rendszerben lehet.Nyugati olajkereskedők véleménye szerint a szállítások leállítása miatt az orosz olaj európai vásárlói kötbérigénnyel léphetnek fel az orosz szállítókkal szemben, azok pedig az orosz Transznyefty vezetéküzemeltető monopóliummal szemben.Fehéroroszország már korábban felfüggesztette a Lengyelországba, a balti államokba és az Ukrajnába irányuló benzin- és dízelolaj-kivitelét - közölte Szergej Grib, a Fehérorosz Olajvállalat (BNK) vezérigazgató-helyettese kedden Minszkben. Vlagyimir Szizov, a Belnaftahim elnökhelyettese kedden közölte, mérlegelik, hogy mekkora kárt okozhatott az olajfinomítók berendezésében a szennyezett olaj. A fehérorosz fél korábban említést tett egy több százmillió dolláros, Oroszországnak benyújtandó kártérítési igény lehetőségéről.Lengyelország és Németország csütörtökön közölte, hogy minőségi okokra hivatkozva leállította az orosz olaj importját a Barátság kőolajvezetéken. A Barátság kőolajvezeték szállítási kapacitása napi egymillió hordó, a globális olajfelhasználás egy százaléka. Északi ága Lengyelországot és Németországot, déli ága pedig a Cseh Köztársaságot, Szlovákiát és Magyarországot látja el olajjal. A belorusz hírügynökség jelentése szerint a déli ágon zavartalanul folynak a szállítások. A cseh olajvezeték üzemeltető vállalat, a Merol is azt közölte, hogy zavartalan a szállítás, az "alacsonyabb minőségű" tétel még nem érte el az országot.Az orosz olajszállítások leállítása miatt a Brent olajár csütörtökön idén első alkalommal emelkedett hordónként 75 dollár fölé, majd lefelé korrigált. Péntek reggel a Brent spot jegyzése néhány tized százalékos gyengüléssel 73,50 dollár alatt áll.

Ugyanekkor a WTI árfolyama hasonló mértékű gyengüléssel 65 dollár alá süllyedt.