Óriási bevásárlásra készülnek Amerikában a szaúdiak

Ehhez jelentős pénzügyi tűzerő áll rendelkezésre milliárd dolláros nagyságrendben

A kitermelt és exportált olaj mennyisége alapján a világ legnagyobbjának számító Aramco elsősorban a gáz üzletág bővítésére koncentrál, ennek értelmében a teljes ellátási lánc mentén vizsgálják az akvizíciós lehetőségeket - mondta a társaság vezérigazgatója, Amin Nasszer a Reutersnek a davosi World Economic Forumon adott interjúban.- fogalmazott.A legnagyobb egyesült államokbeli olajfinomító, a Motiva már jelenleg is az Aramco tulajdonában van. A vezér szavai szerint további 10 milliárd dollárnak a finomítói komplexum fejlesztésébe történő befektetéséről született döntés.A társaság gázipari stratégiájában 2030-ig 150 milliárd dollár befektetése szerepel, amelynek eredményeképp a gáztermelés felfuttatását és a gázexport megindítását célozzák. A termelés bővítése azt a célt is szolgálja, hogy Szaúd-Arábia gyorsan diverzifikálódó gazdaságának energiaellátásában jelentős mennyiségű olajat gázzal váltsanak ki, az így felszabaduló olajat pedig exportra vagy vegyipari feldolgozásra csatornáznák át. Bár a társaság jelenleg is termel földgázt, ennek zömét jelenleg belföldön értékesíti. A terv szerint a mostani, napi mintegy 400 millió köbméteres szintről több mint 650 millió köbméterre emelnék a termelést a következő évtized során.Az Aramco tervei szorosan összefüggenek Szaúd-Arábiának a gazdasága diverzifikilására vonatkozó stratégiájával, melynek értelmében az ország energiamixében a gáz részarányát 50-ről 70 százalékra emelnék. A társaság a vegyiparban is vezető pozíció kiépítésére törekszik, ezért egy akár 70 százalékos stratégiai részesedés megszerzését tervezi a szintén szaúdi SABIC nevű vállalatban, a világ negyedik legnagyobb petrolkémiai termelőjében.A fentiekkel összhangban, a SABIC-akvizíció finanszírozása érdekében az Aramco 2019 második negyedévében mintegy 10 milliárd dollár értékben tervez kötvényt kibocsátani Khalid al-Falih szaúdi energiaügyi miniszter nyilatkozata alapján. Az Aramco egy ideje a tőzsdére lépést is tervezi, a részvénykibocsátás tervezett időpontját azonban az optimális időzítésre hivatkozva 2021-ig halasztották el.