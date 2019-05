Óriási leépítésbe fog és tovább darabolja magát a Siemens

A megújulók terjedésének földgáz-szektorra gyakorolt hatásáról a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A társaság nettó eredménye az egy évvel korábbi 1,95 millió euróról 1,81 millió euróra csökkent, így is meghaladva azonban az 1,17 milliárd eurós elemzői várakozást. Az árbevétel 20,14 milliárd euróról 20,94 milliárd euróra bővült, ugyancsak túlszárnyalva a 20,89 milliárdos elemzői várakozást. A társaság EBITDA-ja 7 százalékkal 2,41 milliárd euróra bővült éves összevetésben, míg a Bloomberg elemzői konszenzusa 2,23 milliárd eurós eredmény prognosztizált. Ugyanekkor az árbevétel 4 százalékkal 20,94 milliárd euróra, a rendelésállomány 6 százalékkal 23,61 milliárd euróra nőtt.A társaság a 2019-es pénzügyi évre vonatkozó várakozásait is megosztotta, ezek szerint az idei évben 11-12 százalékos haszonkulcsot, illetve 6,30-7 eurós részvényenkénti eredményt (EPS) érhet el.A vállalat azt is bejelentette, leépíti gáz- és villamosenergia üzletágát, mivel a megújuló alapú áramtermelés terjedése visszavetette a gázturbinák iránti keresletet, miközben a Mitsubishi Heavy Industries és a General Electric éles versenyt támaszt a piacon. A divízió árbevétele az első negyedévben 4 százalékkal esett, és bár az üzemi eredmény az elmúlt időszak gyengélkedését követően az első negyedévben nőtt, ez nagyrészt a szolgáltatások hozzájárulásának köszönhető.Az újabb átszervezéssel a társaság haszonkulcsát a jelenlegi 11-15 százalékos célsávról 14-18 százalékra emelné.Az átszervezés az eddig legnagyobb ilyen jellegű lépés a társaság életében. Joe Kaeser vezérigazgató korában az egészség-ipari divízió, illetve a szélenergia üzletág leválasztásával igyekezett racionalizálni a vállalat működését. Ezeken túl Kaeser megkísérelte a Siemens vasúti üzletágát egyesíteni a francia rivális Alstommal, az ügyletet azonban az európai trösztellenes hatóság nem engedélyezte.A keddi esést követően szerda reggel a Siemens-részvény árfolyama 3 százalék felett emelkedik.