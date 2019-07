Öt benzinkutat vesz a Mol, az egyiknél árcsökkentésre kötelezi a GVH

A GVH öt település - Pécs, Gödöllő, Fülöpszállás, Jászjákóhalma és Mezőkovácsháza - területén található Mobil Petrol benzinkutak Mol kúttá alakításának versenyhatásait vizsgálta most zárult versenyfelügyeleti eljárásában. Az eljárás keretében több mint 50 piaci szereplőtől szerzett be adatokat, és helyszíni szemlét is tartott. A versenyhatóság megállapította, hogy a tranzakcióval az érintett öt földrajzi helység egyike, Mezőkovácsházán mindkét töltőállomás a Mol Nyrt. tulajdonába kerül, ami az üzemanyag kiskereskedelmi árainak emelkedését vonhatja maga után. A többi érintett településen és azok környezetében nem vetődtek fel ilyen versenyproblémák, hiszen a tranzakciót követően is több versenytárs töltőállomása érhető el a fogyasztók számára.A Mol országosan egységesen határozza meg kiskereskedelmi árazása keretfeltételeit, ám az egyes kutak eltérhetnek az országosan irányadó referencia áraktól. A társaság a vizsgálatban jelzett előzetes aggályok ismeretében vállalta, hogy mezőkovácsházi töltőállomásain nem tér el nagyobb mértékben a 95-ös benzin és a dízel országosan meghatározott referenciaáraitól, mint tette ezt az összefonódást megelőző hosszabb időszakban átlagosan. Ez a kötelezettségvállalás a jelenlegi üzemanyag-árakhoz képest átlagosan kb. 5-7 forint/liter mértékű csökkenést jelent majd az érintett településen. A GVH értékelése szerint a vállalás előírása a következő 5 évre megfelelően orvosolja az azonosított versenyproblémát, így a hatóság engedélyezte az összefonódást.