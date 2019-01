Paks 2: átütemeznék az orosz hitelt

Amennyiben ez nem jönne össze, úgy vélhetően a magyar államnak milliárdokat kellene kifizetnie a csúszás miatt az orosz félnek. Süli a rendezvényen megerősítette, hogy a projekt előkészítése közel kétéves csúszásban van az eredeti tervhez képest. A két új blokkot eredetileg 2025-ben és 2026-ban adnák át, ám a csúszás miatt ennek esélyes egyre csökken, a 10 milliárd eurós orosz hitelt azonban a jelenlegi feltételek alapján 2026-tól akkor is törleszteni kell, ha a blokkok csak később készülnek el.Süli János tavaly szeptemberben a parlamentben már elismerte , hogy a pénzügyi szerződést módosítanák. A miniszter akkor azt mondta, az új blokkok üzembe helyezése 2026-2027-ben várható. Lehet csúszás - folytatta -, de mindig is azt képviselték, nem a határidő, hanem a biztonság a legfontosabb, mivel hatvan évre épülő blokkokról van szó. A miniszter akkori közlése szerint a módosítás értelmében a törlesztés az új blokkok üzembe helyezéséhez igazodik, és azt követően indulhat.A tárca nélküli miniszter a mostani rendezvényen azt is elmondta, a paksi erőmű létesítési engedélykérelmét akkor adják majd be, ha az biztosan alkalmas lesz az engedélyezésre, így konkrét időpontot nem kívánt mondani.A rendezvényen részt vett William D. Magwood, OECD Nukleáris Energia Ügynökségének (NEA) főigazgatója is, aki azt mondta, a jövőben jelentkező villamosenergia-igények kielégítéséhez komoly beruházásokra van szükség. A megújuló energiaforrásoknak jelentős szerepük lesz, ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy milyen valós költségei vannak az energiatermelésbe történő bekapcsolásuknak - emelte ki. Minden tagországban más lehet a megújuló energiaforrások súlya, nagyobb arányban tudják energiamixükbe beépíteni azok az országok, ahol kedvezőek a nap- és szélviszonyok - jelezte, hozzátéve, úgy látja, Magyarország is a földrajzi adottságainak megfelelően alakítja energiapolitikáját.Egy másik, szintén a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésével kapcsolatos hír szerint másodszor is elhalasztotta az ítélethirdetést a Fővárosi Ítélőtábla abban a perben, amelyet Jávor Benedek, az Európai Parlament képviselője (Párbeszéd) indított az állam, illetve a Roszatom ellen a paksi szerződés adatainak nyilvánosságáért. A hvg.hu szerint február 8-án születhet meg az ítélet.