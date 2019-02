Paks 2: érdekes lépést terveznek, engedély nélkül is megindítanák az építkezést?

Ehhez legalább egy fontos jogszabályt biztosan módosítani kellene, amelyhez viszont az Európai Bizottság jóváhagyása is szükséges. A javaslat kockázatokat is rejt, ha ugyanis a a teljes beruházás terveinek engedélyezése előtt kezdik el az alapozást, akkor nem biztos, hogy az minden szempontból passzol majd a későbbi atomerőműhöz; ha pedig kiderül, hogy az alapozás nem megfelelő, akkor ezt korrigálni kell, ami tovább drágíthatja a munkát.Az atomerőmű megépítésével megbízott, az építkezés megkezdését régóta sürgető orosz Roszatom számára előnyös lenne a lépés, és már korábban felvetették, hogy az engedélyeztetési eljárás módosításával fel lehetne gyorsítani a folyamatot. A társaság már korábban kiírta a munkagödör kialakításáról szóló tendereket. Erre a több mint 41 milliárd forintos értékű munkára jelentkezett a Mészáros Lőrinccel üzleti kapcsolatban álló Szijj László cége is, árajánlatot azonban végül nem tettek. A legtöbb ajánlat meghaladta azt az összeget, mint amennyit az oroszok erre a munkára szántak, így egyelőre nem tudni hogyan folytatódnak a tenderek.A javaslattal kapcsolatban a Direkt36 több kérdést is feltett Süli János minisztériumának és a Roszatomnak, a megkeresésre egyikük nem reagált.