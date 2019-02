Paks 2: fontos adatokat hoznak nyilvánosságra, ígéri az új államtitkár

Az elhúzódó uniós vizsgálatok miatt ugyan van késedelem, másrészről azonban egyeztetnünk kell az orosz féllel a belső tartalékokat illetően - fogalmazott a projekt csúszásának mértékét firtató kérdésre. Szavai szerint ezeket a tartalékokat igyekeznek most feltárni, hogy mire a beruházás a konkrét megvalósításához ér, minden feltétel adott legyen. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a megfelelő minőségű tervezési dokumentáció rendelkezésre álljon, és a kivitelezést a legrövidebb idő alatt le tudjuk bonyolítani - közölte.A munkálatok állására vonatkozóan elmondta, a létesítési területen a transzformátor állomás elkészült, a napokban folyik a próbaüzem. Három másik épület engedélyezése megtörtént, az Országos Atomenergia Hivatal kiadta a szükséges dokumentumokat. A telephelyen levő összes épületnek, még egy vizesblokknak vagy egy étteremnek is hasonlóan meg kell felelnie a szigorú előírásoknak, mint magának az atomerőműnek.A projekt fontos adatainak nyilvánosságra hozatala érdekében mintegy másfél évvel ezelőtt indított keresetet Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője, aki pénteken közölte, hogy másodfokon is pert nyert a Roszatom és a magyar kormány ellen a paksi bővítés szerződéseinek nyilvánossága ügyében. A politikus szerint a döntéssel közelebb jutottak ahhoz, hogy egyebek mellett megtudják, milyen megállapodást kötött 2014. végén a paksi atomerőmű bővítéséről Magyarország és Oroszország, mennyibe kerülhet a szerződés felmondása a magyar kormány számára, milyen kártérítési igénnyel léphet fel az orosz fél, illetve milyen technológiai, pénzügyi és jogi konstrukciót hoztak létre az egész projekt körül.