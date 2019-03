Paks 2: közel 300 ezer oldal lesz csak az engedélykérelem, ha elkészül

Süli egy másik kérdésre korábban adott válasza szerint a csúszás nem okoz majd költségtúllépést. A létesítési engedélykérelem összeállításával párhuzamosan azonban folynak az egyeztetések az orosz-magyar hitelszerződés átütemezéséről is. A két új blokkot eredetileg 2025-ben és 2026-ban adnák át, ám a csúszás miatt ennek esélyes egyre csökken, a 10 milliárd eurós orosz hitelt azonban a jelenlegi feltételek alapján 2026-tól akkor is törleszteni kell, ha a blokkok csak később készülnek el. Az orosz fél által rendelkezésre tartott, de le nem hívott hitelösszeg után 0,25%-os rendelkezésre tartási díjat kell fizetni, ez 2016-ban 250 ezer, 2017-ben 762 500, míg 2018-ban 334 454 eurót jelentett. Vagyis összesen már több mint 1,3 millió eurót (mintegy 430 millió forintot) kifizetett Magyarország az orosz félnek csak azért, mert lehetővé teszi a hitel lehívását szükség esetére.

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséséért felelős tárca nélküli miniszter Tóth Bertalan országgyűlési képviselő (MSZP) kérdésére válaszolt, akicímen nyújtott be írásbeli kérdést a miniszternek.Válaszában Süli János emlékeztetett, a projekt megvalósítására aláírt úgynevezett főállalkozói szerződés (EPC-szerződés) részletesen szabályozza a felek jogait, kötelezettségeit, és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően biztosítja a szükséges jogi garanciákat a szerződő magyar partner számára.Jelenleg a fővállalkozó a közel 300 ezer oldalas létesítési engedélyezési dokumentáció összeállításán dolgozik - közölte, hozzátéve, a Paks 2 projekttársaság akkor nyújtja be a két új paksi blokk létesítési engedélykérelmét, ha az megítélése szerint az előírt szigorú szakmai követelményrendszerünknek eleget téve alkalmas lesz engedélyezésre.A korábbi terv szerint 2018 végéig kellett volna benyújtani a legfontosabb engedélyt, ez azonban nem történt meg, új határidőt pedig nem jelöltek ki . Egyelőre sem Süli János, sem a külgazdasági és külügyminiszter megnyilatkozásai alapján sincs új határidő a blokkok befejezésére. Szijjártó Péter az mfor.hu-nak azt mondta, Süli János folyamatosan készíti elő a projektet, "a legnagyobb biztonsági körültekintéssel vagyunk csak hajlandóak haladni; (...) nincs elbizonytalanodás, minden az eredeti szándékok szerint zajlik.Az eredeti 2025/26-es időszakhoz képest a korábbi közlések szerint minimum közel kétéves csúszásban van a projekt, a kormányzati szereplők szerint az EU állam támogatásokra vonatkozó vizsgálata miatt. Az utóbbi időben azonban a hírek szerint a projekt előkészítése is nehézkesen halad, nem csak az új blokkok, de az úgynevezett felvonulási épületek engedélyeztetése is döcög. A Direkt36 korábbi értesülése alapján felmerült annak lehetősége, hogy úgy gyorsítanák fel a csúszásban lévő beruházást, hogy lehetővé tennék, az alapozást megelőző munkák, az úgynevezett munkagödör kiásása már azelőtt elkezdődhessen, hogy a hatóságok engedélyezték volna az új blokkok építését.A késedelmek ledolgozásának egyéb lehetőségeit is vizsgálhatják, legalább is erre utal Kovács Pál, az új paksi blokkok tervezéséért és megépítéséért felelős államtitkár egy hónappal ezelőtti nyilatkozata, amelyben arról beszélt a Magyar Hírlapnak , van késedelem, másrészről azonban egyeztetnünk kell az orosz féllel a belső tartalékokat illetően; ezeket a tartalékokat igyekeznek most feltárni, hogy mire a beruházás a konkrét megvalósításához ér, minden feltétel adott legyen. Kovács Pál elődjét, Aszódi Attilát vélhetően részben legalább is a projekt csúszása miatt válthatták le idén januárban.