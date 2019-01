Paks 2: már céldátum sincs a legfontosabb engedély benyújtására

Paks 2 építése érdekében olyan létesítésiengedély-kérelmet szeretnénk beadni az Országos Atomenergia Hivatalhoz, amelyről tudjuk, hogy 98 százalékban engedélyezhető is - mondta a lapnak a két új nukleáris blokk építéséért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János, aki a beadás várható időpontját ezért nem jelölte meg.A korábbi közlésekben 2018 második fél éve szerepelt, de a miniszter akkor azt hangsúlyozta, hogy a biztonság a legfontosabb, nem a gyorsaság. "Az az elsődleges, hogy az orosz fővállalkozótól kapott létesítési tervek teljes egészében megfeleljenek a magyarországi előírásoknak - fogalmazott Süli. A miniszter felidézte az elkerülendő finnországi példát is: az ottani atomhatóság kénytelen volt átdolgozásra visszaadni a szintén Roszatom-kivitelezésű Hanhikivi I. atomerőmű létesítésiengedély-kérelmét.A projekt, amelyről 2014-ben írt alá kétoldalú megállapodást Orbán Viktor magyar kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök, már két-három éves csúszásban van az eredeti tervekhez szerint. A felmerült "nehézségekre, technikai kérdésekre" 2018 szeptemberi moszkvai útján Orbán is utalt a Putyinnal való találkozóját követően. A miniszterelnök akkor azt mondta, a paksi atomerőmű-beruházás jól halad, a szükséges korrekciókat időben elvégeztük és elvégezzük, ugyanakkor jelezte: igyekeznek tartani a határidőket, de ő ezt másodlagosnak tartja ahhoz képest, hogy ezt a nagy ügyet sikerre vigyék.