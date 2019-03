Paks 2: módosítanák az engedélyezési határidőket

Az atomenergiáról szóló törvény módosítása Kaderják Péter, energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár szerint felülvizsgálja az ügyintézési határidőket az Országos Atomenergia Hivatal egyes eljárásaiban, valamint a tűzvédelmi szakhatósági eljárások esetén. A határidők módosítása biztosítja a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló beruházás megvalósítását - közölte. Elmondása szerint ez nem csak a határidők meghosszabbítását jelenti, ugyanis egyes engedélyezési eljárások esetén a hatályos rendelkezéseknél rövidebb ügyintézési határidőt állapít meg a javaslat.A tűzvédelemi szakhatósági eljárásokkal kapcsolatban az ügyintézési határidők módosításán túl a javaslat azt kezdeményezi, hogy az új atomerőművi blokkokkal kapcsolatos beruházás esetén tűzvédelmi szakhatóságként ne a katasztrófavédelem helyi szervezete, hanem a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága járjon el. Ezzel biztosítható szerinte a legmagasabb szintű szakmai részvételt az engedélyezési eljárásban. Kitért arra is, hogy a javaslat az Országos Atomenergia Hivatal eljárásában nagyszámú ügyfél esetén ismét lehetőséget ad a hirdetményi úton történő kapcsolattartásra. Az előterjesztés emellett részletszabályokat és technikai pontosításokat tartalmaz.Tóbiás József, az MSZP vezérszónoka utalva az engedélyezési idő lerövidítésére, feltette a kérdést, ha eddig az másfél évben volt meghatározva, akkor miért gondolják, hogy három hónap alatt bírni fogja a rendszer? Mégis a paksi erőműről van szó - jegyezte meg. Felvetődik, hogy az eljárások felgyorsítása veszélyezteti-e Paks 2-nél a biztonságot? A magyar állampolgárok biztonságérzetét kell valós tényekkel alátámasztani, hogy ne legyen kétség, a jövőbeni működésnek nem lesznek negatív hatásai. Egy atomerőmű nem játékszer, amin évente változtatni lehet - tette hozzá. Az új blokkok előkészítésével kapcsolatban összehozott egyéves késést nem az engedélyezési eljárás felgyorsításával kell behozni - közölte.Hajdu László, a DK vezérszónoka szerint tavaly még a határidők betartásáról volt szó. Az ellenzéki politikus kitért arra: Paks 2 megépítésére parlamenti felhatalmazás van, és a fenntartható fejlődésnek megfelel az általa termelt energia. Ugyanakkor kíváncsi volt arra, hogy Paks 2-nek a hűtését hogyan oldják majd meg. Megjegyezte: az engedélyek felgyorsítása nem növeli a biztonságot, a Dunában sem lesz több víz attól, mert gyorsabb az engedélyezés. A kiégett fűtőelemekre is vonatkozik a gyorsítás? - tette fel a kérdést. Azt is firtatta, hogy két erőmű egy időben képes lesz majd működni, van elegendő szakember hozzá, illetve van megfelelő képzés ennek biztosítására? A DK várhatóan tartózkodni fog a szavazásnál - jelezte.Schmuck Erzsébet, az LMP vezérszónoka azt mondta, hogy az állampolgárok korrekt tájékoztatásához szükséges részleteket a kormány mindig igyekezett eltitkolni, és perek tömkelege kellett, hogy legalább részben megismerjék a paksi beruházást. Hozzátette: szerencsére még egy kapavágás sem történt, a létesítési engedélyezés még sehol nem tart. Kiemelte: ismét olyan salátatörvényt nyújtott be a kormány, amivel saját működési zavarait próbálja leplezni. Egy eleve elhibázott javaslatot toldozgatnak, de az ettől még nem lesz jobb. Az LMP egy javaslatot tud támogatni, ami a bővítés visszavonásáról szól - közölte az ellenzéki politikus.Kepli Lajos, a Jobbik vezérszónoka arról beszélt, hogy a paksi bővítéssel kapcsolatos kifogásaik inkább politikai és nem annyira szakmai jellegűek, ezért a Jobbik a javaslat szavazásakor tartózkodni fog. Mint mondta, a Jobbik politikai szempontból bírálja a Paks 2-ről szóló kétoldalú megállapodást és annak titkosítását, ugyanakkor támogatja a nukleáris energia felhasználását. Hangsúlyozta: a paksi bővítés megvalósulásának mikéntje a jelenlegi kormánypártok felelőssége. Kiemelte: jelentős a csúszás a megvalósítás tekintetében, hiszen még engedélyezési szakaszban van a projekt és egyetlen kapavágás sem történt. Egyre tolódik a lehetséges átadás ideje, így ez akár összecsúszhat a jelenlegi blokkok leállításával is - tette hozzá.Kaderják Péter zárszavában az ellenzéki kritikákra reagálva közölte: bizonyos területeken, ahol a nukleáris biztonság garantálása szempontjából szükség van, az előterjesztés hosszabb határidőket javasol, ahol feleslegesen hosszú volt az eljárási idő, ott pedig rövidítenének.